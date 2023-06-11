2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Moč 1500 W, do 28 g/min
Likalna plošča OptimalTEMP
Segret v 30 sekundah
100- in 200-mililitrska posoda za vodo
Priložena je podloga Stylemat
Serija 7000 poleg glajenja gumb tudi osvežuje oblačila (in mehko pohištvo, zavese, igrače) ter odstranjuje vonjave tako, da uniči do 99,9 % bakterij*.
Z inovativno prilagodljivo glavo lahko zgladite gube pod katerim koli kotom. Izbirate lahko med navpičnim ali vodoravnim parnim likanjem – kar koli želite!
Plošča parne enote ima konico, s katero lahko enostavno in izjemno natančno zgladite gube na težje dostopnih mestih, kot so gumbi, ovratniki in gube.
Nagrade
4.7
od 5
118
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lika123
11/06/2023
Slovenija
Ta parni likalnik res priporočam vsakemu!
Dolgo časa sem iskala dober, ampak še vedno cenovno dostopen parni likalnik in tale me je prav navdušil. Ne zasede veliko prostora in ni težek, tako da ga lahko vedno nosim vsepovsod. Prav tako ekstremno hitro polika vse stvari in ne izgubljam časa še s tem.
Prednosti
velikost, uporabnost, teža, kako hitro je segret, kako dobro zlika oblačila
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
05/12/2022
Slovenija
Del promocije
Dober aparat
Zato ker ga loh tud vzamem na dopust ⁵555555555555555
Prednosti
Hitro likanje
Slabosti
Nimam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Nastja91
05/12/2022
Slovenija
Del promocije
Izredna moč likanja
Izdelek je odličen, saj ima izredno moč likanja, saj ni potrebe po večkratnem likanju po istem mestu. Je zelo lahek in priročen. Ponaša pa se z izrednim izgledom in dizajnom. Priporočam ga vsem ki potujejo in predvsem ljudem ki jim primanjkuje časa.
Prednosti
Moč likanja - pare, lahek, priročen
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer
Preizkušeno na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 po 10 sekundah parnega likanja.
V primerjavi z modelom Philips GC362, na osnovi Philipsovega internega poročila o preizkusu