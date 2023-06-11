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  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
  • Odklenite svojo garderobo
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Serija 7000Steamer

STH7060/80

4.7
| (118) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

1 nagrada

Odklenite svojo garderobo
S steamerjem Philips serije 7000 so vsa vaša oblačila zdaj lahko v trenutku pripravljena, ko jih želite obleči. Zaradi njegove prilagodljive glave in koničaste plošče parne enote boste hitro in udobno poravnali gube pod vsakim kotom, tehnologija OptimalTemp pa jamči, da ne bo prišlo do prežganin.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Priročno, hitro in učinkovito parno likanje

Odklenite svojo garderobo

  • Moč 1500 W, do 28 g/min

  • Likalna plošča OptimalTEMP

  • Segret v 30 sekundah

  • 100- in 200-mililitrska posoda za vodo

  • Priložena je podloga Stylemat

Uniči do 99,9 % bakterij* ter osveži oblačila in odstranjuje vonjave

Serija 7000 poleg glajenja gumb tudi osvežuje oblačila (in mehko pohištvo, zavese, igrače) ter odstranjuje vonjave tako, da uniči do 99,9 % bakterij*.

Prilagodljiva glava za enostavno in prijetno parno likanje

Z inovativno prilagodljivo glavo lahko zgladite gube pod katerim koli kotom. Izbirate lahko med navpičnim ali vodoravnim parnim likanjem – kar koli želite!

Konica, ki učinkovito doseže vse dele oblačil

Plošča parne enote ima konico, s katero lahko enostavno in izjemno natančno zgladite gube na težje dostopnih mestih, kot so gumbi, ovratniki in gube.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

118

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

11/06/2023

Slovenija

Slovenija

Ta parni likalnik res priporočam vsakemu!

Dolgo časa sem iskala dober, ampak še vedno cenovno dostopen parni likalnik in tale me je prav navdušil. Ne zasede veliko prostora in ni težek, tako da ga lahko vedno nosim vsepovsod. Prav tako ekstremno hitro polika vse stvari in ne izgubljam časa še s tem.

Prednosti

velikost, uporabnost, teža, kako hitro je segret, kako dobro zlika oblačila

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

05/12/2022

Slovenija

Slovenija

Dober aparat

Zato ker ga loh tud vzamem na dopust ⁵555555555555555

Prednosti

Hitro likanje

Slabosti

Nimam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

05/12/2022

Slovenija

Slovenija

Izredna moč likanja

Izdelek je odličen, saj ima izredno moč likanja, saj ni potrebe po večkratnem likanju po istem mestu. Je zelo lahek in priročen. Ponaša pa se z izrednim izgledom in dizajnom. Priporočam ga vsem ki potujejo in predvsem ljudem ki jim primanjkuje časa.

Prednosti

Moč likanja - pare, lahek, priročen

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 7000 STH7060/80 Steamer

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Omejitve odgovornosti

  1. Preizkušeno na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 po 10 sekundah parnega likanja.

  2. V primerjavi z modelom Philips GC362, na osnovi Philipsovega internega poročila o preizkusu