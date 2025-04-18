2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Kompakten in zložljiv
Pripravljen za uporabo v 30 sekundah
1000 W, do 20 g/min
Ne potrebujete likalne deske
Pripravljen za uporabo v le 30 sekundah. Lučka označuje, kdaj lahko začnete odstranjevati gube, da boste končali hitro. Brez čakanja, brez truda.
Steamerju Philips serije 3000 je priložena torbica za priročno shranjevanje doma ali na poti.
Steamer Philips serije 3000 ima 120 ml veliko snemljivo posodo za vodo, s katero lahko odstranite gube na enem kompletu oblačil brez ponovnega dolivanja. Posodo za vodo lahko preprosto snamete s steamerja in jo napolnite z vodo iz pipe.
4.9
od 5
29
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
PUT9
18/04/2025
Україна
Preverjen kupec
Класний помічний для дому.
Вітаю! Якщо чесно я багато від цього пристрою не очікував. Подарував дружині з думками що буде зручно прасувати її речі типу тоненький блузок та спідниць, а також невеликі речей зі складною геометрією. Але наскільки ж я здивувався коли, заради експеременту, вирішив прасувати ним джинси. Так, через те що тканина товста то це займає більше часу. Так на одні джинси може піти весь резервуар води а то і більше. Але при великому бажанні (наприклад десь на відпочинку де немає доступу до класичної праски) це можна зробити! Майте на увазі, це Вам не замінити основну, класичну праску, це скоріше як доповнення до ней. Ну і звичайно, якщо ви плануєте постійно відпарювати велику кількість речей, то краще подивитися на професійні відпарювачі з великим резервуаром і більшою потужністью.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
OlesiaUA
15/07/2024
Україна
Незамінний помічник для подорожей та вдома
Часто подорожую - то відрядження, то особисті подорожі. Втомилась шукати по готелях праску, тому коли побачила на сайті улюбленого Філіпс цей відпарювач- зрозуміла, що треба спробувати. Вже пройшов тестування відпусткою: освіжили після чемоданів мої речі та всіх друзів ))
Prednosti
Компактний, досить легкий по вазі, зрозуміло як використовувати без інструкції. Чудово справився з задачею - всі складки розгладжені. Не залишає плям від води на одязі
Slabosti
Немаю коментарів проти. Все ж хочу звернути увагу, це не заміна праски, а доповнення. То ж не варто нарікати, що після прання відпарювач безкорисний- у нього трошки інша функція. Для моєї задачки - освіжити одяг з чемодану в подорожах
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Flower321
23/06/2024
Україна
Del promocije
Маленький помічник для догляду за одягом
Я просто в захваті від цього ручного відпарювача! Використовую його вже декілька місяців, і він повністю виправдав всі мої очікування. По-перше, він дійсно безпечний для всіх типів тканин. Я без проблем відпарювала ним як делікатні шовкові блузки, так і щільні джинсові куртки, і жодного разу не залишалося плям чи підпалів. По-друге, цей відпарювач дуже зручний у використанні. Він компактно складається і займає мінімум місця в шафі. Я також оцінюю те, що в комплекті є зручний футляр для зберігання. Загалом, цей відпарювач став незамінним помічником у догляді за одягом для нашої сім'ї.
Prednosti
Компактний, яскравий дизайн, безпечний для речей
Slabosti
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Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 STH3020/70 Ручний відпарювач
Preizkušeno z 10-sekundnim stacionarnim likanjem na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.