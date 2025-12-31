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  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
  • Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub

Pokončni steamer serije 3000Pokončni parni likalnik s ploščo XL StyleBoard

STE3160/30

Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub
S pokončnim steamerjem Philips serije 3000 manj časa namenite odstranjevanju gub na svojih oblačilih in dlje časa uživate v njihovi nošnji. Vgrajena trpežna plošča StyleBoard in velika koničasta glava steamerja enostavno odpravita vse gube z oblačil.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Plošča StyleBoard z nagibom za boljše rezultate

Enostavno vsakodnevno odstranjevanje gub

  • StyleBoard z nagibom

  • 3 nastavitvi pare

  • Koničasta plošča parne enote

  • 2000 W moči

Plošča StyleBoard z nagibom za boljše rezultate

Plošča StyleBoard z nagibom za boljše rezultate

Plošča StyleBoard z nagibom med likanjem s paro zagotavlja zanesljivo oporo. Oblačilo enostavno pritisnite med ploščo parne enote in ploščo StyleBoard za preprosto likanje s paro in vrhunske rezultate po celotni dolžini oblačila.

Segreje se v manj kot 60 sekundah, tako da ste pripravljeni v trenutku

Segreje se v manj kot 60 sekundah, tako da ste pripravljeni v trenutku

Pokončni steamer je pripravljen za uporabo v manj kot 60 sekundah, kadar koli ga potrebujete, kar je idealno za izbiro oblačil v zadnjem trenutku.

Uniči do 99,9 % bakterij* ter osveži oblačila in odstranjuje vonjave

Uniči do 99,9 % bakterij* ter osveži oblačila in odstranjuje vonjave

Serija 3000 poleg glajenja gumb tudi osvežuje oblačila (in mehko pohištvo, zavese, igrače) ter odstranjuje vonjave tako, da uniči do 99,9 % bakterij*.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. coli, S. Aureus in C. Albicans po 1 minuti odstranjevanja gub