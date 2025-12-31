2 leti garancije
STE3160/30
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
StyleBoard z nagibom
3 nastavitvi pare
Koničasta plošča parne enote
2000 W moči
Plošča StyleBoard z nagibom med likanjem s paro zagotavlja zanesljivo oporo. Oblačilo enostavno pritisnite med ploščo parne enote in ploščo StyleBoard za preprosto likanje s paro in vrhunske rezultate po celotni dolžini oblačila.
Pokončni steamer je pripravljen za uporabo v manj kot 60 sekundah, kadar koli ga potrebujete, kar je idealno za izbiro oblačil v zadnjem trenutku.
Serija 3000 poleg glajenja gumb tudi osvežuje oblačila (in mehko pohištvo, zavese, igrače) ter odstranjuje vonjave tako, da uniči do 99,9 % bakterij*.
Ocene
Testirano na neodvisnem inštitutu za vrste bakterij E. coli, S. Aureus in C. Albicans po 1 minuti odstranjevanja gub