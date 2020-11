Glava ščetke AdaptiveClean

Mehke in prilagodljive gumijaste stranice ščetinam omogočajo, da se prilagajajo edinstveni obliki zob in dlesni za do 4-krat boljši stik s površino*. • Prilagodljiva glava ščetke ščetinam omogoča, da se nežno prilagajajo dlesni in vpijajo prekomerni pritisk pri ščetkanju. • Napredno gibanje zagotavlja edinstven občutek v ustih in učinkovito čiščenje od dlesni in na težje dostopnih mestih*. • Dokazano odstrani 10-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka na težje dostopnih mestih*.