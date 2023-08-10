Z interaktivnim zaslonom Philips serije C povečajte interakcije in navdihnite sodelovanje. Ti zasloni s sistemom Windows so zasnovani za intenzivno vsakodnevno uporabo in imajo do 10 točk dotika, steklo, ki pokriva celoten zaslon, in poravnano oblikovanje.
vrhunska kapacitivna tehnologija za večkratni dotik
75"
Nameščen sistem Windows
350 cd/m²
Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control
Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.
Brezžično deljenje zaslona in napredno sodelovanje
Na enem zaslonu lahko prikažete štiri vire. Uporabite obstoječe omrežje Wi-Fi, da takoj in varno povežete naprave, ali priložena vmesnika za HDMI za oddajanje neposredno na zaslon, ne da bi morali vzpostaviti povezavo z zavarovanim/zaščitenim omrežjem.
Kapacitivni dotik z uporabo standarda HID ter USB (Plug & Play)
Kapacitivni dotik omogoča vrhunski videz stekla od roba do roba s širino obrobe le 1,5 mm. Ustvarite nepozabno interaktivno izkušnjo, ki podpira do 10 točk dotika hkrati. Ta zaslon je idealen za sodelovanje s konkurenti, saj poveže vaše občinstvo s poljubno vsebino, zato je idealen za uporabo v izobraževalne namene in v javnih prostorih, podjetniškem okolju, gostinstvu in maloprodaji.
Nameščen sistem Windows 10
Zmogljiv procesor Core i7 z grafično kartico nVidia. Namestite lahko vse svoje najljubše aplikacije, kot so Zoom, Skype (vključen) ter MS Teams in MS Office (nista vključena)
Vdelan način table
Spodbujajte prilagodljivo sodelovanje z načinom table. Preprosto aktivirajte to funkcijo, da zaslon spremenite v prazno platno, po katerem lahko več uporabnikov riše z roko ali s temu namenjenimi pisali. Vse na zaslonu je mogoče zajeti in preprosto natisniti ali dati datoteke v skupno rabo.
Hitre in preproste videokonference
Programska oprema, pripravljena za videokonference, občutno olajša videoklice na štiri oči oziroma skupinske videoklice. Samo uporabite svojo kamero ali dodajte izbirni komplet Logitech Meetup in na voljo vam bo celovita rešitev ConferenceCam.
Crestron Connected
Profesionalni zaslon Philips integrirajte z omrežjem Crestron in lahko ga boste upravljali na daljavo s prenosnim ali namiznim računalnikom oziroma mobilno napravo. Lahko boste vklopili in izklopili zaslon, razporejali vsebino, upravljali nastavitve in preprosto povezovali zunanje naprave. Crestron Connected® nudi hitro, zanesljivo in varno rešitev na poslovni ravni za nadzor nad sistemom.