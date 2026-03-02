    Signage Solutions Zaslon za videostene

    55BDL8107X/00

    Osupljiva videostena

    Predstavitve in korporativno blagovno znamko ponesite na višjo raven. Zaslon za videosteno Philips X-Line Videowall oživi vašo vsebino in s tehnologijo Pure Colour Pro zagotavlja popolno vključenost občinstva v vsakem okolju.

    Svoji ekipi in gostom podarite navdih

    • 55"
    • Neposredna osvetlitev ozadja LED
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

    FailOver omogoča stalno predvajanje vsebine

    Naj zaslon nikoli ne bo prazen, ne v čakalnici ne v sejni sobi. FailOver omogoča, da profesionalni zaslon Philips samodejno preklaplja med primarnimi in sekundarnimi vhodi ter tako zagotavlja nemoteno predvajanje vsebine, tudi če primarni vir odpove. Preprosto nastavite seznam alternativnih vhodov in poskrbite, da bo vaše podjetje vedno vidno.

    Reža OPS omogoča integracijo osebnih računalnikov brez kablov

    V profesionalni zaslon Philips integrirajte popolnoma zmogljiv osebni računalnik ali modul CRD52 s sistemom Android. Reža OPS vsebuje vse potrebne povezave za rešitev z uporabo reže, vključno z napajanjem.

    Dodajte hitrost procesorja Android z izbirnim modulom CRD52

    V profesionalni zaslon Philips vdelajte sistem na čipu (SoC) Android. Izbirni modul CRD50 je naprava OPS, ki omogoča hitrost procesorja Android, pri čemer kabli niso potrebni. Preprosto drsno vstavite v mrežo OPS, ki vsebuje vse potrebne povezave za izvajanje modula (vključno z napajanjem).

    Energijsko varčen nadzor samodejne osvetlitve ozadja

    Energijsko varčno upravljanje samodejne osvetlitve ozadja.

    Način razpostavitve. Ustvarite videostene poljubnih velikosti s ploščicami ločljivosti 4K

    Dva ali več profesionalnih zaslonov Philips povežite skupaj in ustvarite videosteno iz več ploščic, ne da bi morali priklopiti zunanje naprave. En sam predvajalnik poskrbi za vsebino na dveh ali celo 40 zaslonih. Vsebina 4K je v celoti podprta. Prikaz take vsebine na štirih zaslonih nudi najboljšo možno ločljivost posameznih slikovnih pik.

    Izjemno ozki robovi. Za slike brez motenj.

    Zvišajte kakovost slike s tehnologijo Pure Colour Pro, ki zagotavlja višjo svetilnost pri vseh nastavitvah temperature barve po meri in napredno umerjanje game. Vsebina je videti čistejša in bolj sijoča, s tem pa bolj realistična.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      138.7  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      54.5  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      1920 x 1080p
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,63 x 0,63 mm
      Optimalna ločljivost
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Svetlost
      700  cd/m²
      Barve zaslona
      16,7 M
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1200 : 1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500.000 : 1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Koprena
      25%

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm mini vtič (x 1)
      Video vhod
      • DVI-D (1)
      • VGA (analogni D-Sub) (1)
      • Display Port 1.3 (1)
      • HDMI 2.0 (2)
      Avdio vhod
      3,5 mm mini vtič (1)
      Ostali priključki
      • OPS
      • USB 2.0 (1)
      • Toplotni senzor
      Video izhod
      DisplayPort 1.3 (x1)
      Zunanji nadzor
      • IR (vhod), 3,5 mm vtič
      • LAN RJ45 (2)
      • Zanka za signal RJ45 (2)

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (24/7)
      • Pokončno (24/7)
      Sestavljen zaslon
      Do 15 x 15
      Funkcije ohranjevanja zaslona
      Premik slikovnih pik, šibka osvetlitev
      Signalna zanka
      • DisplayPort
      • RJ45
      Enostavna namestitev
      • Ročaja za prenašanje
      • Smart Insert
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      LAN (RJ45)

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      0,5 W
      Razred na energetski oznaki
      G
      Poraba
      Poraba energije lot5 134 W

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

    • Dimenzije

      Nosilec Smart Insert
      100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
      Širina izdelka
      1211,1  mm
      Teža izdelka
      23,8  kg
      Višina izdelka
      681,9  mm
      Globina izdelka
      95,3 mm (G pri stenskem nosilcu)/94,3 mm (G pri ročaju)  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      47,68  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      26.85  palec
      Stenski nosilec
      400 mm x 400 mm, M6
      Globina izdelka (v palcih)
      3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)  palec
      Širina obrobe
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50.000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      20–80 % (brez kondenzacije)
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      5–95 % (brez kondenzacije)

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Blazinice Gap pad (3)
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Vodnik za hiter začetek (1)
      • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
      • Pretvornik RJ45/RS232
      • Napajalni kabel
      • Kabel DP (1)
      • Kabel RJ45 (1)
      • Zatiči za poravnavo robov (2)
      • Komplet za poravnavo robov (x 1)
      Izbirna dodatna oprema
      • Komplet za dodelavo robov zgoraj/spodaj: EFK5539
      • Komplet za dodelavo robov levo/desno: EFK5569

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Arabščina
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Italijanščina
      • Japonščina
      • Poljščina
      • Ruščina
      • Španščina
      • Poenostavljena kitajščina
      • Turščina
      • Tradicionalna kitajščina
      Garancija
      3-letna garancija
      Zakonske odobritve
      • CE
      • FCC, razred A
      • RoHS
      • CB

