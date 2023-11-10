55BDL3650QE/00
Prikazujte bolje
Pritegnite občinstvo z okoljsko ozaveščenim digitalnim zaslonom 4K Ultra HD. Zagotavlja vam brezkompromisno zmogljivost 4K UHD, z najnovejšo tehnologijo PPDS EcoDesign, hkrati pa deluje s polovično porabo energije v primerjavi z drugimi modeli na trgu.Več o izdelku
Zaslon Philips Signage 3650 EcoDesign je izdelan v proizvodnem postopku ter s fizičnimi lastnostmi, materiali, embalažo in vgrajeno programsko opremo, ki so prijaznejši do okolja in zagotavljajo večji izkoristek energije, zato lahko deluje z več kot pol manjšo porabo energije v primerjavi s podobnimi modeli in hkrati še vedno dosega enako neprekosljivo kakovost.
Zmogljivi zasloni Philips, ki jih poganja platforma Android 10 SoC, so optimizirani za aplikacije Android, neposredno pa lahko vanje namestite tudi spletne aplikacije. Ker so prilagodljivi in zanesljivi, bodo s svojimi tehničnimi lastnostmi dlje časa odgovarjali na vaše potrebe.
Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5. Z brskalnikom, ki temelji na Chromiumu, oblikujte vsebino v spletu in povežite en zaslon ali celotno omrežje. Vsebino lahko v polni visoki ločljivosti prikazujete v ležečem ali pokončnem načinu. Zaslon preprosto povežite s spletom z dodatnim modulom Wi-Fi CRD22 ali prek omrežja LAN in uživajte v svojih seznamih predvajanja.
Zaslon Philips Signage 3650 EcoDesign je priznal register EPEAT in je v njem registriran s certifikatom Gold Climate+ Ecolabel, zato izpolnjuje nabor zahtevnih meril za prejem najpomembnejše ekološke oznake v elektroniki.
FailOver je revolucionarna tehnologija, ključna pri zahtevnejši poslovni uporabi zaslonov, kjer predvaja varnostno kopijo vsebine v primeru izpada predvajalnika ali aplikacije. Preprosto izberite glavno vhodno povezavo ter povezavo FailOver in že ste pripravljeni na takojšnjo zaščito vsebin.
Z brezžičnim deljenjem zaslona v obstoječem omrežju Wi-Fi lahko takoj in varno povežete naprave ali z našim izbirnim vmesnikom za HDMI Interact oddajate neposredno na zaslon tudi brez povezave v varno omrežje.
Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni Philips Signage 3650 EcoDesign pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja. Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.
Enostavno načrtujte predvajanje vsebine iz USB ali notranjega pomnilnika. Profesionalni zaslon Philips se bo vključil iz stanja pripravljenosti in predvajal želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se bo vrnil v stanje pripravljenosti.
Slika/zaslon
Povezljivost
Priročnost
Zvok
Napajanje
Podprta ločljivost zaslona
Dimenzije
Delovni pogoji
Večpredstavnostne aplikacije
Notranji predvajalnik
Dodatki
Razno
