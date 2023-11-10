Vsebine povežite in upravljajte v oblaku

Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5. Z brskalnikom, ki temelji na Chromiumu, oblikujte vsebino v spletu in povežite en zaslon ali celotno omrežje. Vsebino lahko v polni visoki ločljivosti prikazujete v ležečem ali pokončnem načinu. Zaslon preprosto povežite s spletom z dodatnim modulom Wi-Fi CRD22 ali prek omrežja LAN in uživajte v svojih seznamih predvajanja.