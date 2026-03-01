55BDL2050A/00
Serija Philips Signage 2000
Serija Philips Signage 2000 poudarja najpomembnejše funkcije zaslonov. Preprost, vendar eleganten zaslon za prikazovanje 16 ur na dan 7 dni v tednu omogoča enostavno, vendar zmogljivo integracijo. Opremljen je z operacijskim sistemom Android 14, ločljivostjo UHD in svetlostjo 400 nitov.
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
S svetlostjo 400 cd/m2 in ločljivostjo UHS je serija Philips Signage 2000 zasnovana za delovanje 16 ur na dan 7 dni v tednu – idealno za podjetja, ki želijo narediti vtis vsak dan od jutra do večera.
Z operacijskim sistemom Android 14 je zaslon serije Philips Signage 2000 zasnovan na profesionalni platformi z vgrajeno zaupanja vredno povezljivostjo in varnostjo. Optimiziran je za aplikacije, izdelane za sistem Android, in omogoča nameščanje spletnih aplikacij ter programske opreme neposredno v zaslon, zato zunanji predvajalnik predstavnostnih vsebin ni več potreben.
Podaljšajte zaslon v prihodnost z našim modularnim pristopom, ki prinaša možnost povezave Wi-Fi in Bluetooth z izbirnim modulom CRD22, programsko opremo Philips ScreenShare in osredotočenost na ponovno uporabo, recikliranje in trajnost z odlaganjem manj komponent OEEO.
Zanesljivost s tehnologijo FailOver prek zaznavanja pripravljenega 5 V priključka. Tehnologija FailOver je bistvena za zahtevno komercialno uporabo in vam omogoča, da prek pripravljenega 5 V priključka nastavite sekundarni vir predstavnosti, ki se samodejno začne predvajati v primeru izpada primarnega.
Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni serije Philips Signage 2000 pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja. Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.
Slika/zaslon
Povezljivost
Priročnost
Napajanje
Podprta ločljivost zaslona
Dimenzije
Delovni pogoji
Večpredstavnostne aplikacije
Notranji predvajalnik
Dodatki
Razno
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