    Zahtevajte več kot običajno. Očarajte občinstvo in izboljšajte njihovo izkušnjo z izdelki Philips Signage 5000. Z operacijskim sistemom Android 14 za brezhibno integracijo ta vsestranski zaslon zagotavlja izjemno zmogljivost 24 ur na dan in vse dni v letu v vsakem okolju.

    Pametni in modularni – visoka zmogljivost 24 ur na dan in 7 dni na teden

    • 127 cm
    • S sistemom Android
    • 600 cd/m2

    Neprekinjeno delovanje z vsebino.

    S svetilnostjo 600 cd/m2 za boljšo vidljivost pod močnimi lučmi ali celo na soncu je serija Philips Signage 5000 zasnovana za neprekinjeno delovanje, zaradi česar je odlična izbira za potovalna in prometna vozlišča, maloprodajna središča, prodajalne hrane in pijače ter druge lokacije.

    Namestitev v pokončnem ali ležečem položaju.

    Podaljšajte zaslon v prihodnost z našim modularnim pristopom, ki prinaša možnost daljše življenjske dobe izdelkov s preprostim odklapljanjem in nadomeščanjem sestavnih delov in popolno pozornostjo na trajnost z manjšim odlaganjem OEEO.

    Profesionalni sistem na čipu Android 14.

    Z operacijskim sistemom Android 14 je zaslon Philips Signage 5050 zasnovan na profesionalni platformi z vgrajeno zaupanja vredno povezljivostjo in varnostjo. Optimiziran je za aplikacije, izdelane za sistem Android, in omogoča nameščanje spletnih aplikacij ter programske opreme neposredno v zaslon, zato zunanji predvajalnik predstavnostnih vsebin ni več potreben.

    Vgrajen brskalnik HTML5, ki temelji na Chromiumu.

    Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5, ki temelji na Chromiumu. Oblikujte vsebino v spletu in povežite en zaslon ali celotno omrežje v ležečem ali pokončnem načinu. Zaslon preprosto povežite s spletom s kablom RJ45.

    Pripravljen za Philips Wave za oddaljeno upravljanje naprav.

    Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni Philips Signage 5000 pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja.Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      125.7  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      49.5  palec
      Razmerje stranic
      16 : 9
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,2854 x 0,2854 mm
      Optimalna ločljivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svetlost
      600  cd/m²
      Barve zaslona
      1,07 milijarde
      Kontrastno razmerje (običajno)
      4000:1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500,000:1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Izboljšava slike
      • 3/2 - 2/2 potezno gibanje
      • Izravnava gibanja, brez povezovanja
      • Dinamična izboljšava kontrasta
      • Progresivni izris
      Tehnologija plošče
      VA
      Operacijski sistem
      Android 14
      Koprena
      25 %

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm vtič
      Video vhod
      • DisplayPort 1.4 (1)
      • HDMI 2.0 (2)
      • USB-C (4,5 W)
      Ostali priključki
      • Antenski priključki 4G/LTE
      • Micro USB (1) (OTG)
      • USB 3.0 (2)
      Video izhod
      HDMI 2.0
      Zunanji nadzor
      • RJ45
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
      • WiFi 6
      • Bluetooth 5.2 (prek CRD32)

    • Priročnost

      Namestitev
      • Ležeče (24/7)
      • Pokončno (24/7)
      Sestavljen zaslon
      Do 10 x 15
      Funkcije ohranjevanja zaslona
      Premik slikovnih pik
      Upravljanje s tipkovnico
      • Skrito
      • Možnost zaklepa
      Signalna zanka
      • RS232
      • Zanka IR
      • DisplayPort
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Smart Power
      Upravljanje prek omrežja
      • RS232
      • Reža za zunanjo kartico 4G mPCIe
      • RJ45

    • Zvok

      Vgrajeni zvočniki
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V AC, 50–60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,5 W
      Razred na energetski oznaki
      F
      Poraba
      Poraba energije lot5 56 W

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 480p 60 Hz
      • 576i 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 480i 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      1128,4  mm
      Teža izdelka
      14,75  kg
      Višina izdelka
      649,0  mm
      Globina izdelka
      63,5  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      44,43  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      25.55  palec
      Stenski nosilec
      400 (V) x 400 (N) mm, M6
      Globina izdelka (v palcih)
      2.50  palec
      Širina obrobe
      14,9 mm (ravna plošča)
      Teža izdelka (lb)
      32,52  lb

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50,000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      20–80 % RH (brez kondenzacije)
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      5–95 % RH (brez kondenzacije)

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Predvajanje videa z USB-ja
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • WEBM
      Predvajanje slike z USB-ja
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Predvajanje zvoka z USB-ja
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Notranji predvajalnik

      CPE
      4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800
      Grafična kartica
      ARM Mali G52 MC3
      Pomnilnik
      4 GB RAM
      Shranjevanje
      32 GB

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Kabel za verižno povezavo RS232
      • Philipsov logotip (1)
      • Pokrov stikala AC
      • Pokrov USB (1)
      • Vijaki
      • Napajalni kabel AC
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Vodnik za hiter začetek
      • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
      • Kabel RS232
      • Modul CRD32 Wi-Fi in Bluetooth

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Nemščina
      • Španščina
      • Poljščina
      • Turščina
      • Ruščina
      • Italijanščina
      • Poenostavljena kitajščina
      • Tradicionalna kitajščina
      • Arabščina
      • Japonščina
      • Danščina
      • Nizozemščina
      • Finščina
      • Norveščina
      • Portugalščina
      • Švedščina
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • RoHS
      • CB

