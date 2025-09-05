Pripravljen za Philips Wave za oddaljeno upravljanje naprav.

Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni Philips Signage 5000 pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja.Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.