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  • Serija Philips Signage 2000 Serija Philips Signage 2000 Serija Philips Signage 2000

    Signage Solutions Serija Philips Signage 2000

    43BDL2050A/00

    Serija Philips Signage 2000

    Serija Philips Signage 2000 poudarja najpomembnejše funkcije zaslonov. Preprost, vendar eleganten zaslon za prikazovanje 16 ur na dan 7 dni v tednu omogoča enostavno, vendar zmogljivo integracijo. Opremljen je z operacijskim sistemom Android 14, ločljivostjo UHD in svetlostjo 400 nitov.

    Signage Solutions Serija Philips Signage 2000

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    Vsi Serija Q

    Serija Philips Signage 2000

    Premišljena preprostost digitalnega zaslona

    • 109 cm
    • S sistemom Android 14
    • 400 cd/m²

    Delovanje 16 ur na dan 7 dni v tednu – prikazuje vašo vsebino, kadar želite.

    S svetlostjo 400 cd/m2 in ločljivostjo UHS je serija Philips Signage 2000 zasnovana za delovanje 16 ur na dan 7 dni v tednu – idealno za podjetja, ki želijo narediti vtis vsak dan od jutra do večera.

    Profesionalni sistem na čipu Android 14.

    Z operacijskim sistemom Android 14 je zaslon serije Philips Signage 2000 zasnovan na profesionalni platformi z vgrajeno zaupanja vredno povezljivostjo in varnostjo. Optimiziran je za aplikacije, izdelane za sistem Android, in omogoča nameščanje spletnih aplikacij ter programske opreme neposredno v zaslon, zato zunanji predvajalnik predstavnostnih vsebin ni več potreben.

    Izbirno brezžično deljenje zaslona s programsko opremo Philips ScreenShare.

    Podaljšajte zaslon v prihodnost z našim modularnim pristopom, ki prinaša možnost povezave Wi-Fi in Bluetooth z izbirnim modulom CRD22, programsko opremo Philips ScreenShare in osredotočenost na ponovno uporabo, recikliranje in trajnost z odlaganjem manj komponent OEEO.

    Zanesljivost s tehnologijo FailOver. Večja gotovost, da bo vsebina vedno prikazana.

    Zanesljivost s tehnologijo FailOver prek zaznavanja pripravljenega 5 V priključka. Tehnologija FailOver je bistvena za zahtevno komercialno uporabo in vam omogoča, da prek pripravljenega 5 V priključka nastavite sekundarni vir predstavnosti, ki se samodejno začne predvajati v primeru izpada primarnega.

    Pripravljen za Philips Wave za oddaljeno upravljanje naprav.

    Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni serije Philips Signage 2000 pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja. Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (cm)
      108  cm
      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      42.5  palec
      Razmerje stranic
      16:9
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,2451 x 0,2451 mm
      Optimalna ločljivost
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Svetlost
      400  cd/m²
      Barve zaslona
      1,07 milijarde
      Kontrastno razmerje (običajno)
      1200 : 1
      Dinamično kontrastno razmerje
      500.000 : 1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Izboljšava slike
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion compens. deinterlacing
      Tehnologija plošče
      ADS
      Operacijski sistem
      Android 14
      Koprena
      1 %

    • Povezljivost

      Video vhod
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Ostali priključki
      USB 3.0 (x2)
      Video izhod
      N/A
      Zunanji nadzor
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Izhodni vod
      3,5 mm vtič (fiksna raven zvoka)

    • Priročnost

      Namestitev
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Sestavljen zaslon
      Do 3 x 3
      Upravljanje s tipkovnico
      • Lockable
      • Hidden
      Signal za daljinsko upravljanje
      Lockable
      Signalna zanka
      IR Loopthrough
      Funkcije za varčevanje z energijo
      Način ECO
      Upravljanje prek omrežja
      RJ45

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Poraba (običajna)
      84  W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,5 W
      Razred na energetski oznaki
      G

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 2160p, 30, 60Hz

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      973,0  mm
      Teža izdelka
      11,2  kg
      Višina izdelka
      561,2  mm
      Globina izdelka
      63,5 mm  mm
      Širina izdelka (v palcih)
      38,31  palec
      Višina izdelka (v palcih)
      22.09  palec
      Stenski nosilec
      200 mm x 200 mm, M6
      Globina izdelka (v palcih)
      2.50  palec
      Širina obrobe
      13,9 mm (ravna plošča)
      Teža izdelka (lb)
      24,69  lb

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      5~40  °C
      MTBF
      30.000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      10~90 % RH (brez kondenzacije)

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Predvajanje videa z USB-ja
      • H.264
      • MPEG
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      Predvajanje slike z USB-ja
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Predvajanje zvoka z USB-ja
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Notranji predvajalnik

      CPE
      Quad core Cortex A73
      Grafična kartica
      ARM Mali G52 MC1
      Pomnilnik
      3GB RAM
      Shranjevanje
      16GB

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Izbirna dodatna oprema
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garancija
      3 leta garancije
      Zakonske odobritve
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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