37BDL3050S/00
Razširite pogled. Razširite svoje možnosti z zaslonom Philips serije S. Z edinstveno zasnovo z razmerjem stranic 32 : 9 in ločljivostjo 1920 x 540, visoko svetlostjo in vsestransko povezljivostjo novi razširjen zaslon za digitalno javno predvajanje prikazuje več na manjšem prostoru.
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.
Upravljajte zaslon po internetni povezavi. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android 8 zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.
Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za uporabo ves dan in vsak dan ter za največjo natančnost in ključna okolja. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprestano.
Pustite močan vtis na svetlih ali delno zunanjih lokacijah. Ta zaslon z izjemno visoko svetlostjo 700 cd/m2 je idealen za pritegnitev pozornosti na velikih, prometnih območjih, kjer je močna okoliška svetloba.
Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.
Z verižno povezavo lahko med sabo po HDMI povežete več zaslonov. Izhod HDMI enostavno povežite z vhodom HDMI drugega zaslona in tako ustvarite osupljivo izkušnjo.
Povežite dva ali več profesionalnih zaslonov Philips v sestavljeni zaslon z eno samo zunanjo napravo. Za prilagojeno vsebino skrbi en predvajalnik, ne glede na število zaslonov.
