    Signage Solutions Zaslon serije S

    37BDL3050S/00

    Razširite pogled. Razširite svoje možnosti z zaslonom Philips serije S. Z edinstveno zasnovo z razmerjem stranic 32 : 9 in ločljivostjo 1920 x 540, visoko svetlostjo in vsestransko povezljivostjo novi razširjen zaslon za digitalno javno predvajanje prikazuje več na manjšem prostoru.

    Razširjen zaslon za digitalno javno predvajanje

    • 37 palcev
    • Ločljivost 1920 x 540
    • 700 cd/m²
    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Upravljanje, nadzor in vzdrževanje s CMND & Control

    Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta nadzor nad vnosi in spremljanje stanja zaslona. Nadzorujete lahko tudi 100 zaslonov.

    Android: zaženite svojo aplikacijo ali izberite tisto, ki vam je najljubša

    Upravljajte zaslon po internetni povezavi. Profesionalni zasloni Philips s sistemom Android so optimizirani za izvirne aplikacije Android, pri čemer lahko neposredno v zaslon namestite tudi spletne aplikacije. Novi operacijski sistem Android 8 zagotavlja, da programska oprema ostane varna in dlje v skladu z najnovejšimi specifikacijami.

    Zasnovano za delovanje ves dan, vsak dan, in za izjemno natančnost

    Ker poslovni svet nikoli ne spi, so naši zasloni za javno predvajanje zasnovani za uporabo ves dan in vsak dan ter za največjo natančnost in ključna okolja. Vrhunske komponente zagotavljajo visoko kakovost, zato ste lahko prepričani, da bodo ti modeli delovali zanesljivo in neprestano.

    Visoka svetilnost za jasnejše slike

    Pustite močan vtis na svetlih ali delno zunanjih lokacijah. Ta zaslon z izjemno visoko svetlostjo 700 cd/m2 je idealen za pritegnitev pozornosti na velikih, prometnih območjih, kjer je močna okoliška svetloba.

    Vgrajen predvajalnik predstavnosti. Enostavna razporeditev vsebine USB

    Enostavno nastavite vsebino na predvajanje prek USB. Vaš profesionalni zaslon Philips se preklopi iz stanja pripravljenosti in predvaja želeno vsebino, po končanem prevajanju pa se vrne v stanje pripravljenosti.

    Preprosta in zmogljiva verižna povezava za postavitev več zaslonov

    Z verižno povezavo lahko med sabo po HDMI povežete več zaslonov. Izhod HDMI enostavno povežite z vhodom HDMI drugega zaslona in tako ustvarite osupljivo izkušnjo.

    Način razpostavitve. Ustvarite sestavljeno postavitev po svoji želji

    Povežite dva ali več profesionalnih zaslonov Philips v sestavljeni zaslon z eno samo zunanjo napravo. Za prilagojeno vsebino skrbi en predvajalnik, ne glede na število zaslonov.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      37  palec
      Razmerje stranic
      32 : 9
      Ločljivost zaslona
      1920 x 540
      Razmik med slikovnimi pikami
      0,47 x 0,47 mm
      Optimalna ločljivost
      1920 x 540 pri 60 Hz
      Svetlost
      700  cd/m²
      Barve zaslona
      Običajno črno
      Kontrastno razmerje (običajno)
      4000 : 1
      Odzivni čas (običajno)
      8  ms
      Vidni kot (vodoravni)
      178  stopinja
      Vidni kot (navpični)
      178  stopinja
      Izboljšava slike
      • 3/2 - 2/2 potezno gibanje
      • 3D Combfilter
      • De-interlacer
      • Progresivni izris
      • Razpletanje 3D MA
      • Smart Picture
      • Regulacija temperature barv
      • Ojačanje barve
      • Zmanjšanje šumov
      Tehnologija plošče
      AG
      Operacijski sistem
      Android 8.0
      Namestitev
      • Ležeče (24/7)
      • Pokončno (24/7)

    • Povezljivost

      Avdio izhod
      3,5 mm vtič
      Video vhod
      • HDMI 2.0 (1)
      • USB 2.0 (1)
      • VGA (analogni D-Sub) (1)
      Avdio vhod
      3,5 mm vtič
      Video izhod
      HDMI 2.0 (× 1)
      Zunanji nadzor
      • IR (vhod/izhod), 3,5 mm vtič
      • RJ45
      • RS232C (vhod/izhod), 2,5 mm vtič

    • Priročnost

      Signalna zanka
      • RS232
      • HDMI
      • Zanka IR
      Upravljanje prek omrežja
      LAN (RJ45)

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      100–240 V AC, 50–60 Hz
      Poraba (običajna)
      70  W
      Poraba (najv.)
      85 W
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      <0,5 W
      Razred na energetski oznaki
      G

    • Podprta ločljivost zaslona

      Računalniški formati
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 480i 60 Hz
      • 480p 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      928,5  mm
      Teža izdelka
      7,76  kg
      Višina izdelka
      282,3  mm
      Globina izdelka
      48,7  mm
      Stenski nosilec
      400 mm x 200 mm, M6
      Širina obrobe
      12,4 mm (V/D); 10,5 mm (D/L)

    • Delovni pogoji

      Nadmorska višina
      0–3000 m
      Temperaturni razpon (med delovanjem)
      0–40  °C
      MTBF
      50.000  ur
      Temperat. razpon (shranjevanje)
      –20–60  °C
      Razpon vlažnosti (med delovanjem) [RH]
      20–80 % RH (brez kondenzacije)
      Razpon vlažnosti (shranjevanje) [RH]
      5–95 % RH (brez kondenzacije)

    • Notranji predvajalnik

      CPE
      2 x A53 + 2 x A73
      Grafična kartica
      ARM Mali G51
      Pomnilnik
      2 GB DDR3
      Shranjevanje
      8 GB eMMC

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Pokrov stikala AC
      • Kabel senzorja IR (1,8 m) (1)
      • Philipsov logotip (1)
      • Vodnik za hiter začetek (1)
      • Daljinski upravljalnik in baterije AAA
      • Kabel za verižno povezavo RS232
      • Napajalni kabel AC
      • Kabel RS232
      • Kabel HDMI
      • Vijak za namestitev na steno (2)

    • Razno

      Jeziki prikaza na zaslonu
      • Arabščina
      • Nizozemščina
      • Danščina
      • Angleščina
      • Francoščina
      • Finščina
      • Nemščina
      • Italijanščina
      • Japonščina
      • Norveščina
      • Poljščina
      • Portugalščina
      • Ruščina
      • Španščina
      • Švedščina
      • Poenostavljena kitajščina
      • Turščina
      • Tradicionalna kitajščina
      • Češčina
      Garancija
      3-letna garancija
      Zakonske odobritve
      • CE
      • FCC, razred A
      • CB

