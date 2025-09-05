32BDL5050D/00
Serija Philips Signage 5000
Zahtevajte več kot običajno. Očarajte občinstvo in izboljšajte njihovo izkušnjo z izdelki Philips Signage 5000. Z operacijskim sistemom Android 14 za brezhibno integracijo ta vsestranski zaslon zagotavlja izjemno zmogljivost 24 ur na dan in vse dni v letu v vsakem okolju.
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
S svetilnostjo 500 cd/m2 za boljšo vidljivost pod močnimi lučmi ali celo na soncu je serija Philips Signage 5000 zasnovana za neprekinjeno delovanje, zaradi česar je odlična izbira za potovalna in prometna vozlišča, maloprodajna središča, prodajalne hrane in pijače ter druge lokacije.
Podaljšajte zaslon v prihodnost z našim modularnim pristopom, ki prinaša možnost daljše življenjske dobe izdelkov s preprostim odklapljanjem in nadomeščanjem sestavnih delov in popolno pozornostjo na trajnost z manjšim odlaganjem OEEO.
Z operacijskim sistemom Android 14 je zaslon Philips Signage 5050 zasnovan na profesionalni platformi z vgrajeno zaupanja vredno povezljivostjo in varnostjo. Optimiziran je za aplikacije, izdelane za sistem Android, in omogoča nameščanje spletnih aplikacij ter programske opreme neposredno v zaslon, zato zunanji predvajalnik predstavnostnih vsebin ni več potreben.
Vsebine povezujte in upravljajte v oblaku z nameščenim brskalnikom HTML5, ki temelji na Chromiumu. Oblikujte vsebino v spletu in povežite en zaslon ali celotno omrežje v ležečem ali pokončnem načinu. Zaslon preprosto povežite s spletom s kablom RJ45.
Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih zagotavljajo zasloni Philips Signage 5000 pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta revolucionarna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadzor, nadgrajevanje vdelane programske opreme, upravljanje seznamov predvajanja in nastavljanje razporedov napajanja.Prihranite čas, energijo in zmanjšajte vpliv na okolje.
Slika/zaslon
Povezljivost
Priročnost
Zvok
Napajanje
Podprta ločljivost zaslona
Dimenzije
Delovni pogoji
Večpredstavnostne aplikacije
Notranji predvajalnik
Dodatki
Razno
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.