Ob pritisku gumba raziščite več kot 40 receptov za kavo*

Z več kot 40* različnimi vrstami okusne kave boste našli natanko takšen kavni napitek, ki bo ustrezal vsakemu razpoloženju. Odkrijte izjemne kavne napitke in spremenite svoje vsakodnevno pitje kave v pravo gurmansko izkušnjo z bolj znanimi recepti, na primer za espresso in cappuccino, do posebnih kav, na primer bele kave z vaniljo in čokolado ali kave z likerjem Baileys.