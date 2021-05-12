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  • Podaljša življenjsko dobo aparata

Komplet za vzdrževanje

CA6707/10

4.7
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Podaljša življenjsko dobo aparata
Komplet za vzdrževanje omogoča popolno nego kavnih aparatov, da so čisti in nemoteno delujejo. Uporabljajte samo komplet za vzdrževanje Philips, da zagotovite dolgo življenjsko dobo in varnost aparatov Philips in Saeco.
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Kompatibilni izdelki
Serija 2300

Serija 2300
Samodejni aparat za espresso

EP2336/40

Serija 3300

Serija 3300
Samodejni espresso kavni aparat

EP3347/90

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Samodejni aparat za espresso

SM6685/00

Xelsis Suprema

Xelsis Suprema
Samodejni aparat za espresso

SM8889/00

GranAroma

GranAroma
Samodejni aparat za espresso

SM6480/00

GranAroma

GranAroma
Samodejni aparat za espresso

SM6582/30

Uživajte v okusnejši kavi

Podaljša življenjsko dobo aparata

  • Enako kot CA6707/00

  • Komplet za popolno zaščito

  • 2 filtra AquaClean in mazivo

  • 6 za krogotok mleka, 6 za kavno olje

AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic* brez odstranjevanja vodnega kamna

AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic* brez odstranjevanja vodnega kamna

Vodni filter AquaClean je naša nova patentirana inovacija, ki zagotavlja optimalni izkoristek samodejnega kavnega aparata. Z menjavo filtra ob opozorilu na aparatu boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstranjevati vodni kamen. Poleg tega se ob namestitvi filtra AquaClean v kavni aparat samodejno izklopi opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna.

Ohranja gladko delovanje premikajočih se delov aparata

Ohranja gladko delovanje premikajočih se delov aparata

Mazivo omogoča ohranjanje odličnega stanja kuhalne enote aparata za espresso. Mazivo je popolnoma varno za uživanje.

Čistejša voda podaljša življenjsko dobo aparata za espresso

Čistejša voda podaljša življenjsko dobo aparata za espresso

Vodni filter podaljša življenjsko dobo aparata za espresso, zato boste lahko dlje uživali v najokusnejši kavi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips

V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.

Prednosti

vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

rychlá příprava kávy

rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší

Prednosti

rychlá káva

Slabosti

vodní filtr- rychle ubyvá. není levný

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

17/04/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kompletni sada na udrzbu kavovaru

Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.