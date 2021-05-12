2 leti garancije
Enako kot CA6707/00
Komplet za popolno zaščito
2 filtra AquaClean in mazivo
6 za krogotok mleka, 6 za kavno olje
Vodni filter AquaClean je naša nova patentirana inovacija, ki zagotavlja optimalni izkoristek samodejnega kavnega aparata. Z menjavo filtra ob opozorilu na aparatu boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstranjevati vodni kamen. Poleg tega se ob namestitvi filtra AquaClean v kavni aparat samodejno izklopi opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna.
Mazivo omogoča ohranjanje odličnega stanja kuhalne enote aparata za espresso. Mazivo je popolnoma varno za uživanje.
Vodni filter podaljša življenjsko dobo aparata za espresso, zato boste lahko dlje uživali v najokusnejši kavi.
4.7
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Romes
12/05/2021
Česká republika
Komplexní čisticí sada pro kávovary Philips
V této čisticí sadě najdete vše, co pro údržbu svého kávovaru Philips potřebujete – vodní filtry, odmašťovací tablety, čistění mléčného okruhu a vazelínu. Celý balíček je cenově výhodnější oproti koupi každého produktu zvlášť. Sada vydrží přibližně na půl roku údržby kávovaru.
Prednosti
vše v jednom balení, levnější než při koupi zvlášť
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
meryna
17/04/2021
Česká republika
Preverjen kupec
rychlá příprava kávy
rychlý úbytek filtru, jeho cena je nepřiměřená. násypka na kávu mohla byt větší
Prednosti
rychlá káva
Slabosti
vodní filtr- rychle ubyvá. není levný
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
zdenal
17/04/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Kompletni sada na udrzbu kavovaru
Kompletni sada na udrzbu kavovaru, se kterou je cisteni snadne a rychle
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CA6707/10 AquaClean Originál sada pro údržbu Philips, Saeco
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.