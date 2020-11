Edinstvena sestava ščetin v ščetki za čiščenje obraza

Vse ščetke VisaPure odlikuje edinstvena tehnologija 5 v 1. Vse ščetine so dvakrat polirane in imajo svilnato mehke konice, ki zagotavljajo gladko drsenje. Izjemno dolge ščetine VisaPure koži zagotavljajo popolno udobje. Ščetine VisaPure so do 3-krat manjše od por, zato gosta ščetka z eno obdelavo doseže več por in daje mehak občutek razvajanja med izjemno učinkovitim čiščenjem. Ščetine so izdelane iz vodoodpornega materiala.