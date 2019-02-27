2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za normalno in mastno kožo
Za vsakdanjo uporabo
Zamenjajte vsake 3 mesece
Enostavna zamenjava
10-krat bolj učinkovita kot ročno čiščenje. Odstranjuje še več ostankov ličil, odmrlih kožnih celic in umazanije, ki lahko zamašijo vaše pore ter povzročijo nastanek ogrcev. Poveča vpojnost topičnih sredstev, kot so kreme in serumi.
Pri čiščenju z aparatom VisaPure odstranite več ostankov ličil in odmrlih kožnih celic. Koža zaradi globokega čiščenja bolje vpija vaše najljubše izdelke za nego kože, kot so kreme, serumi in dišave.
Vse ščetke VisaPure odlikuje edinstvena tehnologija 5 v 1. Vse ščetine so dvakrat polirane in imajo svilnato mehke konice, ki zagotavljajo gladko drsenje. Izjemno dolge ščetine VisaPure koži zagotavljajo popolno udobje. Ščetine VisaPure so do 3-krat manjše od por, zato gosta ščetka z eno obdelavo doseže več por in daje mehak občutek razvajanja med izjemno učinkovitim čiščenjem. Ščetine so izdelane iz vodoodpornega materiala.
5.0
od 5
13
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Luse
27/02/2019
Česká republika
Jemná čisticí hlavice
Hlavici je snadné "přicvaknout" na tělo kartáčku. Je jemná a vždy dobře proschne do dalšího použití (i při sušení štětinami nahoru). Jsem s hlavicí spokojená.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5991/10 Náhradní hlavice pro citlivou pleť
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală