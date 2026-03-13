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PerfectCare serije 7000 Parna postaja

Izdelek ni več na voljo

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PerfectCare serije 7000Parna postaja

PSG7028/30

PerfectCare serije 7000 Parna postaja

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EDC UKCA - English (US)

  • PDF dat., 470.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PerfectCare 7000 Series Steam generator iron

  • PDF dat., 424.6 kB
  • 13 March 2026

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