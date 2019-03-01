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Učinkovito čiščenje med zobmi
Z devetimi edinstvenimi možnostmi ščetkanja, intuitivnim senzorjem pritiska in napredno tehnologijo glave ščetke Philips Sonicare FlexCare Platinum presega tradicionalno čiščenje in zagotavlja izjemno odstranjevanje zobnih oblog in izboljšano zdravje dlesni.
Znamka soničnih zobnih ščetk, ki jo zobozdravstveni strokovnjaki najpogosteje priporočajo po vsem svetu1
3 načini, 3 intenzivnosti
2 glavi ščetke
S senzorjem pritiska
UV-čistilnik za glave ščetke
FlexCare Platinum vam omogoča izbiro med tremi načini čiščenja (čisto, belo, nega dlesni) in tremi intenzivnostmi (nizka, srednja ali visoka) za ščetkanje, ki je popolnoma prilagojeno vam.
FlexCare Platina s posebnim načinom za nego dlesni za usmerjeno čiščenje pomaga zmanjševati krvavenje iz dlesni in vnetje, zato klinično dokazano v dveh tednih izboljša zdravje dlesni.
Glava ščetke InterCare z zelo dolgimi ščetinami za čiščenje med zobmi in ob dlesni ter napredno tehnologijo čiščenja odstranjuje zobne obloge in polira zobe. Ko morate glavo ščetke napolniti, modre ščetine postopoma začnejo postajati bele.
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4.9
od 5
37
Ocene
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dadinax73
01/03/2019
Česká republika
Skvělý pomocník
S tímto kartáčkem si čistím zuby již víc jak rok a jsem moc spokojená. Dříve jsem používala klasický elektrický kartáček jiné značky, ale se sonickým mám zuby vyčištěny mnohem lépe.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
domisacek
30/10/2017
Česká republika
Nejlepší kartáček který jsem si mohla koupit
S kartáčkem jsem nesmírně spokojená. Mám ho už 2,5 roku a neměnila bych. Stále skvěle funguje a krásně čistí zuby. Ze začátku jsem si na to musela zvyknout ale od té doby jsem nepoužila normální kartáček.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Evcza
26/05/2015
Česká republika
Opravdu vyčištěné zuby
Musím přiznat, že než jsem vyzkoušela tento zubní kartáček, měla jsem takhle vyčištěné zuby jen od zubní hygieničky. Není možné dosáhnout takového odstranění zubního plaku a vyleštění zubů normálním ručním zubním kartáčkem. Rozhodně doporučuji. Testerka Ženy sro.
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Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Študija
V primerjavi z uporabo samo običajne zobne ščetke
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean