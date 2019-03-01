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Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare FlexCare PlatinumAkumulatorska zobna ščetka

HX9182/10

4.9

| (37) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Učinkovito čiščenje med zobmi

Z devetimi edinstvenimi možnostmi ščetkanja, intuitivnim senzorjem pritiska in napredno tehnologijo glave ščetke Philips Sonicare FlexCare Platinum presega tradicionalno čiščenje in zagotavlja izjemno odstranjevanje zobnih oblog in izboljšano zdravje dlesni.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Znamka soničnih zobnih ščetk, ki jo zobozdravstveni strokovnjaki najpogosteje priporočajo po vsem svetu1

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog med zobmi*

Učinkovito čiščenje med zobmi

  • 3 načini, 3 intenzivnosti

  • 2 glavi ščetke

  • S senzorjem pritiska

  • UV-čistilnik za glave ščetke

Prilagodite način in intenzivnost

Prilagodite način in intenzivnost

FlexCare Platinum vam omogoča izbiro med tremi načini čiščenja (čisto, belo, nega dlesni) in tremi intenzivnostmi (nizka, srednja ali visoka) za ščetkanje, ki je popolnoma prilagojeno vam.

Klinično dokazano v dveh tednih izboljša zdravje dlesni

Klinično dokazano v dveh tednih izboljša zdravje dlesni

FlexCare Platina s posebnim načinom za nego dlesni za usmerjeno čiščenje pomaga zmanjševati krvavenje iz dlesni in vnetje, zato klinično dokazano v dveh tednih izboljša zdravje dlesni.

Nova glava ščetke InterCare omogoča napredno medzobno čiščenje

Nova glava ščetke InterCare omogoča napredno medzobno čiščenje

Glava ščetke InterCare z zelo dolgimi ščetinami za čiščenje med zobmi in ob dlesni ter napredno tehnologijo čiščenja odstranjuje zobne obloge in polira zobe. Ko morate glavo ščetke napolniti, modre ščetine postopoma začnejo postajati bele.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

37

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

S tímto kartáčkem si čistím zuby již víc jak rok a jsem moc spokojená. Dříve jsem používala klasický elektrický kartáček jiné značky, ale se sonickým mám zuby vyčištěny mnohem lépe.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

30/10/2017

Česká republika

Česká republika

Nejlepší kartáček který jsem si mohla koupit

S kartáčkem jsem nesmírně spokojená. Mám ho už 2,5 roku a neměnila bych. Stále skvěle funguje a krásně čistí zuby. Ze začátku jsem si na to musela zvyknout ale od té doby jsem nepoužila normální kartáček.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

26/05/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu vyčištěné zuby

Musím přiznat, že než jsem vyzkoušela tento zubní kartáček, měla jsem takhle vyčištěné zuby jen od zubní hygieničky. Není možné dosáhnout takového odstranění zubního plaku a vyleštění zubů normálním ručním zubním kartáčkem. Rozhodně doporučuji. Testerka Ženy sro.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

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Omejitve odgovornosti

  1. Študija 

  1. V primerjavi z uporabo samo običajne zobne ščetke

  2. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean