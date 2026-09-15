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HX9182/10
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Kako deluje vodeno ščetkanje v aplikaciji Sonicare?
V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?
Kaj označujejo lučke stanja baterije na zobni ščetki Sonicare?
Zakaj je med glavo ščetke in ročajem razmik?
Ali lahko polnilnik Sonicare uporabljam z drugimi ščetkami?
Kako polniti zobno ščetko Philips Sonicare?
Kateri načini ščetkanja so na voljo za zobno ščetko Sonicare?
Kako spremeniti nastavitve intenzivnosti na zobni ščetki Sonicare?
Kako omogočiti ali onemogočiti senzor pritiskanja v zobni ščetki Sonicare?
Kakšno delujejo povratne informacije senzorja pritiska v zobni ščetki Sonicare?
Kako registriram zobno ščetko Sonicare?
Kako pravilno očistiti zobno ščetko Philips Sonicare?
Kako povezati zobno ščetko z aplikacijo Sonicare?
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.