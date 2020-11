Glava ščetke DiamondClean za najučinkovitejše beljenje

Glave ščetke DiamondClean, ki so najboljše glavne Philips Sonicare za beljenje, imajo srednje trde ščetine v obliki diamanta za učinkovito in nežno odstranjevanje oblog. Električna zobna ščetka Philips Sonicare zagotavlja izjemno čiščenje in bolj bele zobe kot ročna zobna ščetka.