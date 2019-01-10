2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
2 načina
6 prilagodljivih nastavitev
1 glava ščetke
Glava zobne ščetke Philips Sonicare odstrani do 100 % več madežev za bolj bele zobe v samo 1 tednu.
Glave ščetke DiamondClean, ki so najboljše glavne Philips Sonicare za beljenje, imajo srednje trde ščetine v obliki diamanta za učinkovito in nežno odstranjevanje oblog. Električna zobna ščetka Philips Sonicare zagotavlja izjemno čiščenje in bolj bele zobe kot ročna zobna ščetka.
2-minutni način Clean zagotavlja učinkovito odstranjevanja zobnih oblog (čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki). Način White odstranjuje površinske madeže, posvetli in spolira zobe. Odstranjuje vsakodnevne madeže zaradi kave, čaja, tobaka in rdečega vina. Zobe v samo 2 tednih pobeli za 2 odtenka.
4.7
od 5
249
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
KikaTT
10/01/2019
Slovensko
super
Moja prva sonicka kefka, user friendly a neporovnatelny pocit po umyti s klasickou kefkou, odporucam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Katinella
27/09/2017
Slovensko
Excellent
Really good product. I think it is the Best Buy from the whole range.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Smokie1981
12/05/2022
Česká republika
Výdrž
Kartáček jsem zakoupil v roce 2016 s tím, že od stejného roku běží v 2x vyšší zátěži, protože se ženou používáme jedno tělo, jen máme každý svou hlavu. Oba si čistíme zuby pravidelně 2x denně. Tzn, že kartáček má "načištěno" již 6 let a teoreticky 12. Baterie pořád původní. výdrž klesla cca o 30 procent, i tak bez problémů nabíjíme max 1x za 14 dní. reálná výdrž při nákupu a čištění jednou osobou byla přes 4 týdny bez nabíjení. Za celou dobu jsem jednou kartáček rozdělal, protože se začal uvolňovat trn, na který se nasazuje hlava. Je spojen s tělem jedním šroubkem v trojúhelníkovém uložení a šroubek prostě povolil. Přidal jsem na něj trochu lepidla a od té doby drží jak přibytý. Opravu jsem zkusil sám, protože to bylo zhruba po 4 letech používání a tudíž bez záruky. Přestože jsem četl na nějaké Sonicare produkty z poslední doby horší hodnocení ohledně výdrže, tak tento kus byl ještě nejspíš poctivý model. Někdo řekne, že výrobek, co vydrží není pro výrobce dobrý. No, já za ušetřené peníze za nové kartáčky kupuju originální hlavice (zkoušel jsem náhrady, ale originál mi prostě vyhovuje nejvíc) a měním je každé 3 měsíce či dřív, podle opotřebení a tím si tak Philips vytvořil zákazníka, který pravidelně utrácí za příslušenství a stoprocentně půjde znovu do jeho produktu. Což se už stalo, protože jsem kartáčky vybavil i děti (ty mají každý svůj) a jestli se někdy budu muset rozloučit s tímhle, bude ten nový zase Philips.
Prednosti
Výdrž na jedno nabití, kvalita čištění, malý hluk,
Slabosti
O žádných nevím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean