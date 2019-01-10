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  • Odstrani do 100 % več madežev v samo 1 tednu*
  • Odstrani do 100 % več madežev v samo 1 tednu*
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Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare HealthyWhite+Sonična električna zobna ščetka

HX8911/01

4.7
| (249) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Odstrani do 100 % več madežev v samo 1 tednu*
Vsak dan si lahko varno polepšate nasmeh, ne da bi se zaradi tega morali odreči najljubši hrani in pijači. Akumulatorska zobna ščetka Philips Sonicare Whitening dokazano odstrani do 100 % več madežev za bolj bele zobe v samo 1 tednu*.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

*kot ročna zobna ščetka

Odstrani do 100 % več madežev v samo 1 tednu*

  • 2 načina

  • 6 prilagodljivih nastavitev

  • 1 glava ščetke

Odstrani do 100 % več madežev kot ročna zobna ščetka*

Odstrani do 100 % več madežev kot ročna zobna ščetka*

Glava zobne ščetke Philips Sonicare odstrani do 100 % več madežev za bolj bele zobe v samo 1 tednu.

Glava ščetke DiamondClean za najučinkovitejše beljenje

Glava ščetke DiamondClean za najučinkovitejše beljenje

Glave ščetke DiamondClean, ki so najboljše glavne Philips Sonicare za beljenje, imajo srednje trde ščetine v obliki diamanta za učinkovito in nežno odstranjevanje oblog. Električna zobna ščetka Philips Sonicare zagotavlja izjemno čiščenje in bolj bele zobe kot ročna zobna ščetka.

Način Clean and White: dokazano odstranjuje madeže

Način Clean and White: dokazano odstranjuje madeže

2-minutni način Clean zagotavlja učinkovito odstranjevanja zobnih oblog (čas ščetkanja, ki ga priporočajo zobozdravstveni strokovnjaki). Način White odstranjuje površinske madeže, posvetli in spolira zobe. Odstranjuje vsakodnevne madeže zaradi kave, čaja, tobaka in rdečega vina. Zobe v samo 2 tednih pobeli za 2 odtenka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

249

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/01/2019

Slovensko

Slovensko

super

Moja prva sonicka kefka, user friendly a neporovnatelny pocit po umyti s klasickou kefkou, odporucam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

27/09/2017

Slovensko

Slovensko

Excellent

Really good product. I think it is the Best Buy from the whole range.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výdrž

Kartáček jsem zakoupil v roce 2016 s tím, že od stejného roku běží v 2x vyšší zátěži, protože se ženou používáme jedno tělo, jen máme každý svou hlavu. Oba si čistíme zuby pravidelně 2x denně. Tzn, že kartáček má "načištěno" již 6 let a teoreticky 12. Baterie pořád původní. výdrž klesla cca o 30 procent, i tak bez problémů nabíjíme max 1x za 14 dní. reálná výdrž při nákupu a čištění jednou osobou byla přes 4 týdny bez nabíjení. Za celou dobu jsem jednou kartáček rozdělal, protože se začal uvolňovat trn, na který se nasazuje hlava. Je spojen s tělem jedním šroubkem v trojúhelníkovém uložení a šroubek prostě povolil. Přidal jsem na něj trochu lepidla a od té doby drží jak přibytý. Opravu jsem zkusil sám, protože to bylo zhruba po 4 letech používání a tudíž bez záruky. Přestože jsem četl na nějaké Sonicare produkty z poslední doby horší hodnocení ohledně výdrže, tak tento kus byl ještě nejspíš poctivý model. Někdo řekne, že výrobek, co vydrží není pro výrobce dobrý. No, já za ušetřené peníze za nové kartáčky kupuju originální hlavice (zkoušel jsem náhrady, ale originál mi prostě vyhovuje nejvíc) a měním je každé 3 měsíce či dřív, podle opotřebení a tím si tak Philips vytvořil zákazníka, který pravidelně utrácí za příslušenství a stoprocentně půjde znovu do jeho produktu. Což se už stalo, protože jsem kartáčky vybavil i děti (ty mají každý svůj) a jestli se někdy budu muset rozloučit s tímhle, bude ten nový zase Philips.

Prednosti

Výdrž na jedno nabití, kvalita čištění, malý hluk,

Slabosti

O žádných nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

  2. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean