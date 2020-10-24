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Philips Sonicare HealthyWhite+ Sonična električna zobna ščetka
Izdelek ni več na voljo
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HX8911/01
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Vse (8)
Kako deluje vodeno ščetkanje v aplikaciji Sonicare?
V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?
Zakaj je med glavo ščetke in ročajem razmik?
Ali lahko polnilnik Sonicare uporabljam z drugimi ščetkami?
Kako polniti zobno ščetko Philips Sonicare?
Philips SonicarePlastična potovalna torbica
Philips SonicarePolnilni podstavek
UV SanitizerUltravijolični čistilnik
Električne zobne ščetke ne morem povezati z aplikacijo Sonicare
Glava ščetke pade z zobne ščetke Sonicare
Zobna ščetka Sonicare ne vibrira
Zobna ščetka Sonicare se ne polni
Zobna ščetka Sonicare šibkeje vibrira
Moja zobna ščetka Philips Sonicare oddaja glasen zvok
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
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