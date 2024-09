Napredno čiščenje za odstranjevanje oblog in bolj bele zobe

Zobna ščetka Philips Sonicare 5500 prinaša več kot le globinsko čiščenje, s katerim zlahka odstranite površinske madeže za bleščeč in bel nasmeh. Z glavo ščetke W2 Optimal White boste zlahka ohranili do 2-krat bolj svetle zobe* med profesionalnimi posegi za beljenje zob in hkrati odstranili do 7-krat več zobnih oblog kot z ročno zobno ščetko**.