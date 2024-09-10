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Električne zobne ščetke
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Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Sonična električna zobna ščetka
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HX6483/52
HX642A
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Kakšno delujejo povratne informacije senzorja pritiska v zobni ščetki Sonicare?
Kako omogočiti ali onemogočiti senzor pritiskanja v zobni ščetki Sonicare?
Philips SonicarePlastična potovalna torbica
Philips SonicarePolnilni podstavek
W2 Optimal WhiteStandardne glave sonične zobne ščetke
UV SanitizerUltravijolični čistilnik
W Optimal WhiteStandardne glave sonične zobne ščetke
ProResultsStandardne glave sonične zobne ščetke
G3 Premium Gum CareStandardne glave sonične zobne ščetke
i InterCareStandardne glave sonične zobne ščetke
C2 Optimal Plaque Defence(prej pod imenom ProResults Plaque Control)
C3 Premium Plaque DefenceStandardne glave sonične zobne ščetke
C3 Premium Plaque ControlStandardne glave sonične zobne ščetke
C1 ProResultsStandardne glave sonične zobne ščetke
S SensitiveStandardne glave sonične zobne ščetke
Zobna ščetka Sonicare šibkeje vibrira
Zobna ščetka Sonicare se ne polni
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Servis in menjava
Poskrbite za servis ali zamenjavo vašega pokvarjenega izdelka
Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
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