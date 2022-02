Kako: od kosmatinca do obriteža

December je običajno tisti čas v letu, ko moški prejemajo modne nasvete od Božička, usklajujejo svoje zimske plašče in šale – ali pa, če imate to srečo, da živite na južni polobli, tesne kopalke in šarmanten nasmešek – nosijo naravne goste brade, da se z njimi zavarujejo pred mrzlimi zimskimi vetrovi – če živite na južni polobli, imate brado najbrž pač samo iz užitka.

