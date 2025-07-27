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  • Čistejši zobje. Na nežen način.
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  • Čistejši zobje. Na nežen način.
  • Čistejši zobje. Na nežen način.
  • Čistejši zobje. Na nežen način.
  • Čistejši zobje. Na nežen način.
  • Čistejši zobje. Na nežen način.
  • Čistejši zobje. Na nežen način.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Sonična električna zobna ščetka

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Čistejši zobje. Na nežen način.
Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, ki hkrati odstrani do 10-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Odstranite do 10-krat več zobnih oblog kot z ročno zobno ščetko

Čistejši zobje. Na nežen način.

  • Vgrajen senzor pritiska

  • 2 načina čiščenja

  • 1 x funkcija BrushSync

Večji stik s površino za odstranjevanje zobnih oblog

Večji stik s površino za odstranjevanje zobnih oblog

Glava ščetke Premium Plaque Control C3 omogoča najgloblje čiščenje. Zahvaljujoč mehkim in prilagodljivim stranicam se ščetine prilagodijo obliki površin zob in zagotavljajo 4-krat boljši stik s površino**, poleg tega pa odstranijo do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih*.

Nežna spodbuda za nežnejše čiščenje

Nežna spodbuda za nežnejše čiščenje

Uporabniki morda ne opazijo, da ščetkajo premočno, zato jih na to opozori zobna ščetka. Če uporabniki ščetkajo premočno, začne zobna ščetka oddajati zvočne signale in jih tako opozori, naj zmanjšajo pritisk.

Načina Clean in Gum Care

Načina Clean in Gum Care

Ne glede na to, ali želite učinkovito odstraniti zobne obloge ali pa poskrbeti za zdrave dlesni, vam ta zobna ščetka zagotavlja pravi način: način Clean poskrbi za vrhunsko čiščenje, način Gum Care pa prinaša dodatno minuto blagega ščetkanja za nežno masažo dlesni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Razumite ocene izdelkov

4.2

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
4
3
2
1

JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Del promocije

Preverjen kupec

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Prednosti

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Svatek

13/02/2024

Česká republika

Del promocije

Preverjen kupec

V této cenové hladině je i skvělý časovač.

Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.

Prednosti

Viz výše

Slabosti

Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Del promocije

Preverjen kupec

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Prednosti

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Slabosti

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

  2. v primerjavi s ščetko DiamondClean