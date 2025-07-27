Načina Clean in Gum Care

Ne glede na to, ali želite učinkovito odstraniti zobne obloge ali pa poskrbeti za zdrave dlesni, vam ta zobna ščetka zagotavlja pravi način: način Clean poskrbi za vrhunsko čiščenje, način Gum Care pa prinaša dodatno minuto blagega ščetkanja za nežno masažo dlesni.