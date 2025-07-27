2 leti garancije
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
Vgrajen senzor pritiska
2 načina čiščenja
1 x funkcija BrushSync
Glava ščetke Premium Plaque Control C3 omogoča najgloblje čiščenje. Zahvaljujoč mehkim in prilagodljivim stranicam se ščetine prilagodijo obliki površin zob in zagotavljajo 4-krat boljši stik s površino**, poleg tega pa odstranijo do 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih*.
Uporabniki morda ne opazijo, da ščetkajo premočno, zato jih na to opozori zobna ščetka. Če uporabniki ščetkajo premočno, začne zobna ščetka oddajati zvočne signale in jih tako opozori, naj zmanjšajo pritisk.
Ne glede na to, ali želite učinkovito odstraniti zobne obloge ali pa poskrbeti za zdrave dlesni, vam ta zobna ščetka zagotavlja pravi način: način Clean poskrbi za vrhunsko čiščenje, način Gum Care pa prinaša dodatno minuto blagega ščetkanja za nežno masažo dlesni.
Razumite ocene izdelkov
4.2
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Prednosti
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Svatek
13/02/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
V této cenové hladině je i skvělý časovač.
Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.
Prednosti
Viz výše
Slabosti
Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Del promocije
Preverjen kupec
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Prednosti
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Slabosti
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
v primerjavi s ščetko DiamondClean