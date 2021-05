V podjetju Philips se zavedamo, da je vsak tip kože in dlačic edinstven. Naš cilj je vsakemu moškemu zagotoviti zanj najustreznejše, popolnoma gladko in neverjetno nežno britje. Naši novi brivniki s tehnologijo SkinIQ zaznajo vaš tip kože in prilagodijo britje za vas.