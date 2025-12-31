Dodatek za peko XXL

S kompletom za peko za Philips Airfryer XXL lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Prostornina 2,5 l je odlična za pripravo enolončnic, mediteranskih omak, omlet, lazanj, gratiniranih jedi, mesa z različnimi omakami in drugih vrst jedi. Dober tek!