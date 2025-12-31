2 leti garancije
HD9957/00
NA547/07
NA555/00
NA130/00
NA332/00
NA552/00
NA150/00
NA342/00
NA231/00
HD9285/96
Pekač (2,5 l)
9 silikonskih modelčkov za mafine
S kompletom za peko za Philips Airfryer XXL lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Prostornina 2,5 l je odlična za pripravo enolončnic, mediteranskih omak, omlet, lazanj, gratiniranih jedi, mesa z različnimi omakami in drugih vrst jedi. Dober tek!
Dodatek za peko in modelčke za mafine za Airfryer lahko brez skrbi postavite v pomivalni stroj, kar omogoča njihovo še enostavnejšo uporabo.
Mafine ali kolačke lahko enostavno odstranite iz modelčkov zaradi upogljivega materiala. Nabrani robovi dajejo še lepši videz mafinov. Izdelani so iz silikona brez vonja in modelčke lahko vedno znova in znova uporabljate.
Ocene
Obiščite www.Philips.com/HomeID, da preverite, ali je HomeID na voljo v vaši državi.