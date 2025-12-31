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  • Komplet za peko XXL
  • Komplet za peko XXL
  • Komplet za peko XXL
  • Komplet za peko XXL
  • Komplet za peko XXL
  • Komplet za peko XXL
  • Komplet za peko XXL
  • Komplet za peko XXL
  • Komplet za peko XXL
  • Komplet za peko XXL

Dodatek za AirfryerKomplet za peko XXL

HD9957/00

Komplet za peko XXL
S tem posebnim kompletom za peko za Philips Airfryer XXL lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Obvladajte enostavno, hitro in zdravo peko okusnih tort, kruha, gratiniranih jedi, pit in še veliko več.
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Kompatibilni izdelki
Philips Airfryer s paro 5000; 7,2 l

Philips Airfryer s paro 5000; 7,2 l
Airfryerji

NA547/07

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer z dvojno košaro

NA555/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer, 6,2 l

NA130/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer, 6,2 l

NA332/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer z dvojno košaro

NA552/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer z dvojno košaro

NA150/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer, 7,2 l

NA342/00

Serija 2000

Serija 2000
Airfryer, 6,2 l (srebrn)

NA231/00

Airfryer serije 5000

Airfryer serije 5000
Pametni Airfryer XXL

HD9285/96

Pripomočki za peko za Airfryer XXL

Komplet za peko XXL

  • Pekač (2,5 l)

  • 9 silikonskih modelčkov za mafine

Dodatek za peko XXL

Dodatek za peko XXL

S kompletom za peko za Philips Airfryer XXL lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Prostornina 2,5 l je odlična za pripravo enolončnic, mediteranskih omak, omlet, lazanj, gratiniranih jedi, mesa z različnimi omakami in drugih vrst jedi. Dober tek!

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, za enostavno čiščenje

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, za enostavno čiščenje

Dodatek za peko in modelčke za mafine za Airfryer lahko brez skrbi postavite v pomivalni stroj, kar omogoča njihovo še enostavnejšo uporabo.

9 silikonskih modelčkov za mafine za različne jedi

9 silikonskih modelčkov za mafine za različne jedi

Mafine ali kolačke lahko enostavno odstranite iz modelčkov zaradi upogljivega materiala. Nabrani robovi dajejo še lepši videz mafinov. Izdelani so iz silikona brez vonja in modelčke lahko vedno znova in znova uporabljate.

Tehnične specifikacije

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