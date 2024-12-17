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  • Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju
  • Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju
  • Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju
  • Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju
  • Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju
  • Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju
  • Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju
  • Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju
  • Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju

Airfryer serije 5000Pametni Airfryer XXL

HD9285/96

4.3
| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%
Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju
Pametni Philips Airfryer XXL serije 5000 je vaš vsakodnevni spremljevalec v kuhinji za enostavno ustvarjanje uravnoteženih in okusnih obrokov za celo družino, vse dni v tednu.
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Seznanite z aplikacijo HomeID

Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju

  • Povežite se z aplikacijo HomeID

  • Airfryer 16-v-1

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Tehnologija Rapid Air

  • Dodatki za peko in peko na žaru

Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju družinskih obrokov

Vaš pametni spremljevalec pri zdravem kuhanju družinskih obrokov

Intuitivna aplikacija HomeID se enostavno poveže z Airfryerjem, zato je nepogrešljiva spremljevalka pri pripravi obrokov. Poleg receptov za zdravo cvrtje lahko odkrijete tudi druge zanimive in okusne nove recepte. Pripravo lahko tudi spremljate na daljavo prek aplikacije.

Popolna vsestranskost in večnamenskost, vse v eni napravi

Popolna vsestranskost in večnamenskost, vse v eni napravi

Philips Airfryer XXL serije 5000 ima 16 različnih načinov kuhanja: cvrtje, pečenje, pečenje na žaru, praženje, dehidriranje, popekanje, odmrzovanje, pogrevanje, fermentacija in še številne druge.

Recepti za okusne jedi iz Airfryerja za zdrav način življenja vsak dan

Recepti za okusne jedi iz Airfryerja za zdrav način življenja vsak dan

Odkrijte na stotine* receptov za slastne, zdrave jedi, ki jih lahko preprosto pripravite z Airfryerjem. Večino receptov v aplikaciji HomeID sestavijo prehranski strokovnjaki za vsakodnevno prehrano.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

12

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

17/12/2024

Slovenija

Slovenija

Ravno pravšnji Airfryer

Odličen iz vidika ekonomičnosti, ker je hiter in ravno prav velik za obroke za štiričlansko družino z dvema otrokoma. Navdušena od prvega dne, je moj aparat številka ena v kuhinji - uporaben za vse vrste jedi, tudi sladice, ki jih še posebej rada pečem v Airfryerju. Super pa je tudi to, da se poveže s Philipsovo aplikacijo HomeID, ki je prava zakladnica idej in receptov.

Prednosti

vsi načini pečenja, dodatki

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen cvrtnik

Cvrtnik je zelo prostoren, tako da lahko v njem skuham za celo družino. Zraven ima še dva dodatka – super, ker jih ni potrebno kupovati posebej. Pri cvrtniku je najboljše to, da se segreje hitreje kot pečica. Veliko uporabljamo tudi aplikacijo Homeid, ki je v slovenščini in ima ogromno receptov za hitre in enostavne obroke. Priporočam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

02/12/2024

Slovenija

Slovenija

Popolna zamenjava za mikrovalovko

S punco sva se ravno vselila v novo stanovanje in kupila tale Aifryer. Nisva še imela popolnoma opremljene kuhinje in tale aparat ja nadomeščal mikrovalovko in štedilnik. Po 14dneh uporabe sva se odločila, da sploh ne bova kupila mikrovalovke, ker vse pogrejeva v airfryerju. Če bi vedela, da je tako enostaven in hiter, ne bi kupila niti pečice. V njem res lahko skuhaš vse in za najudva je ravnoprav velik. Top!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Airfryer serije 5000 HD9285/96 Pametni Airfryer XXL

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Omejitve odgovornosti

  1. Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo.

  2. V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.

  3. Povprečni odstotki na osnovi internih laboratorijskih meritev pri izdelkih HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880; priprava enih piščančjih prsi (nastavitev cvrtnika na vroč zrak na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (nastavitev cvrtnika na 200 °C, brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Točni odstotki se razlikujejo in so odvisni od vrste cvrtnika in recepta.