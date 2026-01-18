2 leti garancije
Hrustljavo, z do 90 % manj maščobe
Para za mehko in nežno teksturo
Cvrtje z vročim zrakom in para
Nič več ostankov s čiščenjem s paro
Tehnologija RapidAir Plus z edinstveno zvezdasto obliko skrbi za kroženje vročega zraka skozi in okoli živil s hitrejšim pretokom zraka ter tako zagotavlja enakomerno toplotno obdelavo sredice in skorjice okusnih, doma pripravljenih obrokov.
9-litrski Airfryer z 2 košarama in funkcijo kuhanja na pari: 6-litrski predal predal za glavne jedi, ocvrti krompirček in najljubše jedi ter 3-litrski predal za priloge in prigrizke. Omogoča pripravo do 1100 g ocvrtega krompirčka, 1600 g zelenjave ali 12 piščančjih bedrc. V veliki košari lahko pripravite tudi celega 1,2 kg piščanca.
Samodejna uskladitev časa priprave jedi v 2 košarah za obroke, ki so pripravljeni istočasno.
3.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Preverjen kupec
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
² Meritve zunanjega laboratorija, glede na vsebnost vitamina C v brokoliju.
³ Za optimalne rezultate uporabite funkcijo čiščenjem s paro v veliki košari za 15 minut po vsaki uporabi.
⁴ Primerjava temelji na pripravi celotnega piščanca v 80 minutah s funkcijo priprave na pari in z vročim zrakom v primerjavi s funkcijo cvrtja z vročim zrakom.
⁵ Zunanji preizkus s pokušanjem s 30 uporabniki Airfryerja.
⁶ Interne laboratorijske meritve modela NA55x za pripravo klobas v primerjavi s pripravo v pečici razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.
⁷ Piščančje bedro: do 40 % manj maščobe kot pri surovem mesu.