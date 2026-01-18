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  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
  • Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati

Serija 5000Airfryer z dvojno košaro

NA555/00

3.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati
Zdaj lahko kuhate različne sestavine na različne načine, brez težav z usklajevanjem več loncev in ponev. Izberete lahko način kuhanja, ki najbolj ustreza vašim sestavinam: cvrtje, kuhanje na pari ali kombinacija obojega.
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Prilagajanje načina kuhanja vašim sestavinam

Kuhajte različne sestavine na 3 načine hkrati

  • Hrustljavo, z do 90 % manj maščobe

  • Para za mehko in nežno teksturo

  • Cvrtje z vročim zrakom in para

  • Nič več ostankov s čiščenjem s paro

Okusno in enakomerno pripravljeno z do 90 % manj maščobe¹

Okusno in enakomerno pripravljeno z do 90 % manj maščobe¹

Tehnologija RapidAir Plus z edinstveno zvezdasto obliko skrbi za kroženje vročega zraka skozi in okoli živil s hitrejšim pretokom zraka ter tako zagotavlja enakomerno toplotno obdelavo sredice in skorjice okusnih, doma pripravljenih obrokov.

2 košari in 2 velikosti po meri vsakega obroka

2 košari in 2 velikosti po meri vsakega obroka

9-litrski Airfryer z 2 košarama in funkcijo kuhanja na pari: 6-litrski predal predal za glavne jedi, ocvrti krompirček in najljubše jedi ter 3-litrski predal za priloge in prigrizke. Omogoča pripravo do 1100 g ocvrtega krompirčka, 1600 g zelenjave ali 12 piščančjih bedrc. V veliki košari lahko pripravite tudi celega 1,2 kg piščanca.

Časovno načrtujte pripravo jedi, da bodo pripravljene istočasno

Časovno načrtujte pripravo jedi, da bodo pripravljene istočasno

Samodejna uskladitev časa priprave jedi v 2 košarah za obroke, ki so pripravljeni istočasno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

18/01/2026

Україна

Україна

Preverjen kupec

Виріб має чудові функції

Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

08/11/2025

Україна

Україна

Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

28/02/2026

Україна

Україна

Мультипіч Philips NA555/00

Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Ta ocena je bila podana za Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

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Omejitve odgovornosti

  1. ¹ V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  2. ² Meritve zunanjega laboratorija, glede na vsebnost vitamina C v brokoliju.

  3. ³ Za optimalne rezultate uporabite funkcijo čiščenjem s paro v veliki košari za 15 minut po vsaki uporabi.

  4. ⁴ Primerjava temelji na pripravi celotnega piščanca v 80 minutah s funkcijo priprave na pari in z vročim zrakom v primerjavi s funkcijo cvrtja z vročim zrakom.

  5. ⁵ Zunanji preizkus s pokušanjem s 30 uporabniki Airfryerja.

  6. ⁶ Interne laboratorijske meritve modela NA55x za pripravo klobas v primerjavi s pripravo v pečici razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.

  7. ⁷ Piščančje bedro: do 40 % manj maščobe kot pri surovem mesu.