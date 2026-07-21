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  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno
  • Poln okus, povsem enostavno

Serija 1000Airfryer, 6,2 l

NA130/00

3
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Poln okus, povsem enostavno
Hrustljava skorjica, nežna sredica. Edinstvena tehnologija RapidAir prihrani čas in energijo, pri čemer ohrani poln okus. Enostavno izberite čas in temperaturo ter uživaje v okusnih, zdravih prilogah in prigrizkih v manj kot 15 minutah.
Poglej vse prednosti

Slastno hrustljavo s tehnologijo RapidAir

Poln okus, povsem enostavno

  • Enostavna uporaba

  • Prihranek časa in energije

  • Manj olja

  • Nastavljiva čas in temperatura

Uživajte v zdravi hrani z do 90 % manj maščobe**

Uživajte v zdravi hrani z do 90 % manj maščobe**

Odslej lahko pripravljate okusno hrano brez občutka krivde in skoraj brez olja za zdrave in okusne obroke.

12 načinov priprave hrane v enem priročnem aparatu

12 načinov priprave hrane v enem priročnem aparatu

Cvrtje, peka, žar, praženje in še več z vročim zrakom. Preprosto nastavite čas in temperaturo za 12 različnih načinov priprave jedi, vključno s pogrevanjem, odmrzovanjem in sušenjem živil.

Naša aplikacija HomeID prinaša okusne recepte, prilagojene vašemu Airfryerju

Naša aplikacija HomeID prinaša okusne recepte, prilagojene vašemu Airfryerju

Odkritje več tisoč brezplačnih receptov in posebnih nastavitev Airfryerja. Po mnenju 93 % uporabnikov je priprava jedi z aplikacijo HomeID lažja.**

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
4
2
1

21/07/2026

България

България

Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR

+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.

Prednosti

Мощен с голяма кошница

Slabosti

Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  2. Raziskava med uporabniki aplikacije HomeID, 6000 anketirancev, 2021.

  3. Povprečni odstotki na osnovi internih laboratorijskih meritev z Airfryerji Philips; priprava enih piščančjih prsi (nastavitev cvrtnika na vroč zrak na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (nastavitev cvrtnika na 200 °C, brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A.