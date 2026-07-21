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Manj olja
Nastavljiva čas in temperatura
Odslej lahko pripravljate okusno hrano brez občutka krivde in skoraj brez olja za zdrave in okusne obroke.
Cvrtje, peka, žar, praženje in še več z vročim zrakom. Preprosto nastavite čas in temperaturo za 12 različnih načinov priprave jedi, vključno s pogrevanjem, odmrzovanjem in sušenjem živil.
Odkritje več tisoč brezplačnih receptov in posebnih nastavitev Airfryerja. Po mnenju 93 % uporabnikov je priprava jedi z aplikacijo HomeID lažja.**
3.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
21/07/2026
България
Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR
+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.
Prednosti
Мощен с голяма кошница
Slabosti
Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
Raziskava med uporabniki aplikacije HomeID, 6000 anketirancev, 2021.
Povprečni odstotki na osnovi internih laboratorijskih meritev z Airfryerji Philips; priprava enih piščančjih prsi (nastavitev cvrtnika na vroč zrak na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (nastavitev cvrtnika na 200 °C, brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A.