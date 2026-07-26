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Dodatek za Airfryer Komplet za peko XXL
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HD9957/00
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S tem posebnim kompletom za peko za Philips Airfryer XXL lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Obvladajte enostavno, hitro in zdravo peko okusnih tort, kruha, gratiniranih jedi, pit in še veliko več.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim