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Dodatek za Airfryer Komplet za peko XXL

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Dodatek za AirfryerKomplet za peko XXL

HD9957/00

Dodatek za Airfryer Komplet za peko XXL

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S tem posebnim kompletom za peko za Philips Airfryer XXL lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Obvladajte enostavno, hitro in zdravo peko okusnih tort, kruha, gratiniranih jedi, pit in še veliko več.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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