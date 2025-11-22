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  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
  • Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih

Serija 3000Airfryer, 7,2 l

NA342/00

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih
S 16 funkcijami lahko preizkusite še druge možnosti poleg cvrtja: od hitre peke do večurnega počasnega kuhanja. Do okusnih, v celoti doma pripravljenih obrokov v le nekaj preprostih korakih. Skozi elegantno zasnovano okence pa si lahko ogledate, kdaj je jed hrustljava in mehka ter nared za na krožnik.
Poglej vse prednosti

Vsakič hrustljavo, nežno in enakomerno obdelano

Spremljajte pripravo jedi, uživajte v pestrih okusih

  • Okence za pripravo jedi

  • Tehnologija RapidAir Plus

  • 16 funkcij priprave hrane v eni napravi

  • Prihranek časa in energije

Hitra in enakomerna obdelava s tehnologijo RapidAir

Hitra in enakomerna obdelava s tehnologijo RapidAir

Patentirana tehnologija RapidAir Plus z edinstveno zvezdasto obliko skrbi za kroženje vročega zraka skozi in okoli živil ter tako zagotavlja enakomerno toplotno obdelavo sredice in skorjice za slastne doma pripravljene obroke v 30 % krajšem času*

Elegantno okence za spremljanje priprave hrane

Elegantno okence za spremljanje priprave hrane

Konec ugibanja. Hrano lahko opazujete, medtem ko se pripravlja, dokler ni popolnoma nared. Za pripravo hrane v velikem stilu.

Ne sklepajte kompromisov glede okusa

Ne sklepajte kompromisov glede okusa

83 % naših uporabnikov meni, da so piščančja bedra, pripravljena v Airfryerju Philips serije 3000, boljšega okusa kot piščančja bedra iz pečice.******

Tehnične specifikacije

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Deli in pribor

Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

22/11/2025

България

България

Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.

Ta ocena je bila podana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Ta ocena je bila podana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

03/11/2024

България

България

Новият Шеф готвач вкъщи

До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!

Prednosti

Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  2. V primerjavi z Airfryerji Philips s tehnologijo RapidAir.

  3. Piščančje bedro: do 40 % manj maščobe kot pri surovem mesu.

  4. Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo.

  5. Odstotki na osnovi internih laboratorijskih meritev z Airfryerji Philips; priprava enih piščančjih prs (nastavitev cvrtnika na vroč zrak na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (nastavitev cvrtnika na 200 °C, brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Točni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.

  6. Test podjetja MetrixLab s 30 obstoječimi uporabniki Airfryerjev Philips serije 3000, julij 2024.