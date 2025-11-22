2 leti garancije
Okence za pripravo jedi
Tehnologija RapidAir Plus
16 funkcij priprave hrane v eni napravi
Prihranek časa in energije
Patentirana tehnologija RapidAir Plus z edinstveno zvezdasto obliko skrbi za kroženje vročega zraka skozi in okoli živil ter tako zagotavlja enakomerno toplotno obdelavo sredice in skorjice za slastne doma pripravljene obroke v 30 % krajšem času*
Konec ugibanja. Hrano lahko opazujete, medtem ko se pripravlja, dokler ni popolnoma nared. Za pripravo hrane v velikem stilu.
83 % naših uporabnikov meni, da so piščančja bedra, pripravljena v Airfryerju Philips serije 3000, boljšega okusa kot piščančja bedra iz pečice.******
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Мери79
22/11/2025
България
Уникален.Голямо удобство. Бързо лесно,вкусно и най важното здравословно.
Ta ocena je bila podana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Ta ocena je bila podana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Hrissis
03/11/2024
България
Новият Шеф готвач вкъщи
До сега не бяхме ползвали подобен продукт, но вече е неизменен помощник в нашата кухня. От хрупкави и здравословни картофки до сочна и вкусна пържола, бърза закуска, печива, замразени храни, но и сушене на плодове (любимата функция, която използваме). Препоръчвам!
Prednosti
Тиха работа, бързина, здравословно приготвена храна
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3000 NA342/00 Airfryer 7,2 l
V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
V primerjavi z Airfryerji Philips s tehnologijo RapidAir.
Piščančje bedro: do 40 % manj maščobe kot pri surovem mesu.
Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo.
Odstotki na osnovi internih laboratorijskih meritev z Airfryerji Philips; priprava enih piščančjih prs (nastavitev cvrtnika na vroč zrak na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (nastavitev cvrtnika na 200 °C, brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Točni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.
Test podjetja MetrixLab s 30 obstoječimi uporabniki Airfryerjev Philips serije 3000, julij 2024.