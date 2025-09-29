2 leti garancije
Hrustljavo, z do 90 % manj maščobe
Dve košari ali ena velika
Kompaktna ergonomska zasnova košare
Tehnologija RapidAir z edinstveno zvezdasto obliko uporablja vroč in hiter zračni tok za pripravo okusnih hrustljavih in mehkih prigrizkov ter prilog.
Odstranite pregrado in dve 3,55-litrski košari združite v prostorno 7,1-litrsko košaro. Tako lahko pripravite do 900 g krompirčka, 1200 g zelenjave ali 10 piščančjih bedrc. Lahko pa uporabite tudi veliko košaro za pripravo dveh 1-kilogramskih piščancev.
Naš kompaktni Airfryer z dvojno košaro prihrani 40 % prostora.** Predal vsebuje dva močna vodoravna ročaja za varno in udobno rokovanje, tudi ko je ta poln.
4.9
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dračica
29/09/2025
Slovensko
Preverjen kupec
Ľahko sa v ňom robí jedlo
Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam
Prednosti
Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
003Oleg
02/04/2026
Україна
Preverjen kupec
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Preverjen kupec
Зручно корисно, швидко.
Ta ocena je bila podana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Ta ocena je bila podana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
V primerjavi z modeloma NA35x in NA55x.
Interne laboratorijske meritve modela NA15x za pripravo lososa v primerjavi s pečico razreda A; natančni rezultati se razlikujejo glede na vrsto izdelka in recept.