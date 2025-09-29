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  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
  • Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro

Serija 1000Airfryer z dvojno košaro

NA150/00

4.9
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro
S snemljivo pregrado lahko enostavno preklopite iz dveh košar na eno večjo. Pripravite lahko vse od obroka z dvema sestavinama do večje pečenke, ki bo s tehnologijo RapidAir vedno hrustljava in mehka.
Poglej vse prednosti

Pripravite en velik obrok ali dva obroka hkrati

Naš najkompaktnejši Airfryer z dvojno košaro

  • Hrustljavo, z do 90 % manj maščobe

  • Dve košari ali ena velika

  • Kompaktna ergonomska zasnova košare

Hrustljavo in okusno z do 90 % manj maščobe*

Hrustljavo in okusno z do 90 % manj maščobe*

Tehnologija RapidAir z edinstveno zvezdasto obliko uporablja vroč in hiter zračni tok za pripravo okusnih hrustljavih in mehkih prigrizkov ter prilog.

Izbirajte med dvema košarama ali eno veliko

Izbirajte med dvema košarama ali eno veliko

Odstranite pregrado in dve 3,55-litrski košari združite v prostorno 7,1-litrsko košaro. Tako lahko pripravite do 900 g krompirčka, 1200 g zelenjave ali 10 piščančjih bedrc. Lahko pa uporabite tudi veliko košaro za pripravo dveh 1-kilogramskih piščancev.

Ergonomska, kompaktna zasnova za varno in enostavno rokovanje s košaro.

Ergonomska, kompaktna zasnova za varno in enostavno rokovanje s košaro.

Naš kompaktni Airfryer z dvojno košaro prihrani 40 % prostora.** Predal vsebuje dva močna vodoravna ročaja za varno in udobno rokovanje, tudi ko je ta poln.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

29/09/2025

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Ľahko sa v ňom robí jedlo

Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam

Prednosti

Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

02/04/2026

Україна

Україна

Preverjen kupec

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Preverjen kupec

Зручно корисно, швидко.

Ta ocena je bila podana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Ta ocena je bila podana za Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  2. V primerjavi z modeloma NA35x in NA55x.

  3. Interne laboratorijske meritve modela NA15x za pripravo lososa v primerjavi s pečico razreda A; natančni rezultati se razlikujejo glede na vrsto izdelka in recept.