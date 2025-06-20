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  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
  • Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi

Serija 2000Airfryer, 6,2 l (srebrn)

NA231/00

4.5
| (39) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%
Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi
Hrustljava skorjica, nežna sredica. Edinstvena tehnologija RapidAir prihrani čas in energijo, pri čemer ohrani poln okus. Skozi okence za pripravo lahko spremljate, kako se vaše najljubše sestavine spremenijo v okusne jedi v manj kot 15 minutah.
Poglej vse prednosti

Brez težav s cvrtjem z vročim zrakom, peko, žarom in več

Enostavno spremljajte pripravo okusnih jedi

  • Enostavna uporaba

  • Prihranek časa in energije

  • Manj olja

  • Okence za pripravo jedi

Uživajte v zdravi hrani z do 90 % manj maščobe**

Uživajte v zdravi hrani z do 90 % manj maščobe**

Cvrtje z vročim zrakom omogoča pripravo vaših najljubših jedi z 90 % manj maščobe brez sklepanja kompromisov glede okusa.

13 načinov priprave jedi z dotikom gumba

13 načinov priprave jedi z dotikom gumba

Cvrtje, peka, žar, praženje in še več z vročim zrakom. Ročno nastavite čas in temperaturo ali uporabite prednastavljene funkcije za 13 različnih načinov priprave jedi, ki so vam na voljo na dosegu prsta, tudi pogrevanje, odmrzovanja in ohranjanje toplote pripravljene hrane.

Skozi okence lahko jedi med pripravo opazujete

Skozi okence lahko jedi med pripravo opazujete

Nič več ugibanja. Z opazovanjem jedi med pripravo boste natančno vedeli, kdaj je idealno pripravljena.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

39

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

20/06/2025

Srbija

Srbija

Odlican

Stigao mi je konacno i odusevljena sam , pre toga sam imala dva od drugih proizvodjaca, ali naravno nisu ni prici ovom, za svaku preporuku !

Ta ocena je bila podana za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)

Ta ocena je bila podana za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost s výběrem

Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.

Prednosti

rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

08/10/2024

Česká republika

Česká republika

Fritéza Airfryer hodnocení

Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.

Prednosti

Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku

Slabosti

Nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  2. Raziskava med uporabniki aplikacije HomeID, 6000 anketirancev, 2021.

  3. Povprečni odstotki na osnovi internih laboratorijskih meritev z Airfryerji Philips; priprava enih piščančjih prsi (nastavitev cvrtnika na vroč zrak na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (nastavitev cvrtnika na 200 °C, brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A.