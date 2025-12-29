IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro
  • Naš prvi model z dvojno košaro s paro

Serija 5000Airfryer z dvojno košaro

NA552/00

5
| (31) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Naš prvi model z dvojno košaro s paro
Dve košari za cvrtje, peko, pečenje in pripravo na žaru, kjer je ena celo namenjena kuhanju na pari. Uživajte v popolno pripravljenih jedeh s tehnologijo RapidAir Plus in Air Steam
Poglej vse prednosti

Kuhajte 2 različni sestavini, pripravljeni hkrati

Naš prvi model z dvojno košaro s paro

  • Hrustljavo, z do 90 % manj maščobe

  • Para za mehko in nežno teksturo

  • Cvrtje z vročim zrakom in para

  • Nič več ostankov s čiščenjem s paro

Okusno in enakomerno pripravljeno z do 90 % manj maščobe¹

Okusno in enakomerno pripravljeno z do 90 % manj maščobe¹

Tehnologija RapidAir Plus z edinstveno zvezdasto obliko skrbi za kroženje vročega zraka skozi in okoli živil s hitrejšim pretokom zraka ter tako zagotavlja enakomerno toplotno obdelavo sredice in skorjice okusnih, doma pripravljenih obrokov

2 košari in 2 velikosti po meri vsakega obroka

2 košari in 2 velikosti po meri vsakega obroka

9-litrski Airfryer z 2 košarama in funkcijo kuhanja na pari: 6-litrski predal predal za glavne jedi, ocvrti krompirček in najljubše jedi ter 3-litrski predal za priloge in prigrizke. Omogoča pripravo do 1100 g ocvrtega krompirčka, 1600 g zelenjave ali 12 piščančjih bedrc. V veliki košari lahko pripravite tudi celega 1,2 kg piščanca.

Časovno načrtujte pripravo jedi, da bodo pripravljene istočasno

Časovno načrtujte pripravo jedi, da bodo pripravljene istočasno

Samodejna uskladitev časa priprave jedi v 2 košarah za obroke, ki so pripravljeni istočasno

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

31

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

29/12/2025

Slovenija

Slovenija

Odličen airfryer!

Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro

04/03/2026

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji do sada!

Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare

22/06/2026

България

България

Чудесен помощник

Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Ta ocena je bila podana za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. ¹ V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  2. ² Meritve zunanjega laboratorija, glede na vsebnost vitamina C v brokoliju.

  3. ³ Za optimalne rezultate uporabite funkcijo čiščenjem s paro v veliki košari za 15 minut po vsaki uporabi.

  4. ⁴ Primerjava temelji na pripravi celotnega piščanca v 80 minutah s funkcijo priprave na pari in z vročim zrakom v primerjavi s funkcijo cvrtja z vročim zrakom.

  5. ⁵ Zunanji preizkus s pokušanjem s 30 uporabniki Airfryerja.

  6. ⁶ Interne laboratorijske meritve modela NA55x za pripravo klobas v primerjavi s pripravo v pečici razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.

  7. ⁷ Piščančje bedro: do 40 % manj maščobe kot pri surovem mesu.