2 leti garancije
Hrustljavo, z do 90 % manj maščobe
Para za mehko in nežno teksturo
Cvrtje z vročim zrakom in para
Nič več ostankov s čiščenjem s paro
Tehnologija RapidAir Plus z edinstveno zvezdasto obliko skrbi za kroženje vročega zraka skozi in okoli živil s hitrejšim pretokom zraka ter tako zagotavlja enakomerno toplotno obdelavo sredice in skorjice okusnih, doma pripravljenih obrokov
9-litrski Airfryer z 2 košarama in funkcijo kuhanja na pari: 6-litrski predal predal za glavne jedi, ocvrti krompirček in najljubše jedi ter 3-litrski predal za priloge in prigrizke. Omogoča pripravo do 1100 g ocvrtega krompirčka, 1600 g zelenjave ali 12 piščančjih bedrc. V veliki košari lahko pripravite tudi celega 1,2 kg piščanca.
Samodejna uskladitev časa priprave jedi v 2 košarah za obroke, ki so pripravljeni istočasno
5.0
od 5
31
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Anka_45
29/12/2025
Slovenija
Odličen airfryer!
Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
frytula
04/03/2026
Hrvatska
Najbolji do sada!
Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
didito41
22/06/2026
България
Чудесен помощник
Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
Ta ocena je bila podana za Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
¹ V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
² Meritve zunanjega laboratorija, glede na vsebnost vitamina C v brokoliju.
³ Za optimalne rezultate uporabite funkcijo čiščenjem s paro v veliki košari za 15 minut po vsaki uporabi.
⁴ Primerjava temelji na pripravi celotnega piščanca v 80 minutah s funkcijo priprave na pari in z vročim zrakom v primerjavi s funkcijo cvrtja z vročim zrakom.
⁵ Zunanji preizkus s pokušanjem s 30 uporabniki Airfryerja.
⁶ Interne laboratorijske meritve modela NA55x za pripravo klobas v primerjavi s pripravo v pečici razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.
⁷ Piščančje bedro: do 40 % manj maščobe kot pri surovem mesu.