2 leti garancije
HD9945/01
NA555/00
NA461/00
NA130/00
NA332/00
NA552/00
NA352/00
NA231/00
NA353/10
HD9280/90
1 pekač
9 silikonskih modelčkov za mafine
Dodatek za peko. S kompletom za peko XL za Philips Airfryer lahko pripravite vse svoje recepte s pečenjem. Prostornina 2 l je odlična za pripravljanje bananinega kruha, tort, narastkov, mesnih pečenk in drugih jedi. Dober tek!
Z recepti v aplikaciji Philips HomeID naših profesionalnih kuharjev in milijonov uporabnikov boste vedno dobili navdih in razširili kuharski repertoar. Bolj ko uporabljate aplikacijo HomeID, bolj prilagojena priporočila dobite.*
Dodatek za peko in modelčke za mafine za Airfryer lahko brez skrbi postavite v pomivalni stroj, kar omogoča njihovo še enostavnejšo uporabo.
2.6
od 5
5
Ocene
ivtk
01/04/2025
Україна
Всё идеально!
Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)
Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
SAM_IM
13/07/2026
Україна
Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00
Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.
Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Date of Use 2026-07-11
Пічкао
04/08/2024
Україна
Форма жахлива
В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.
Prednosti
Тефлонова
Slabosti
Форма, не адаптовано під піч, розмір.
Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL
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