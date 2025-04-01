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  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL
  • Komplet za peko XL

Dodatek za AirfryerKomplet za peko XL

HD9945/01

2.6
| (5) Ocene
Komplet za peko XL
Ta komplet za peko je popoln dodatek za razširitev vsestranskosti Airfryerja XL. Kuhajte in pecite slastno lazanjo, enolončnice, kari, juhe, torte, kolačke ... in še veliko več.
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Kompatibilni izdelki
Serija 5000

Serija 5000
Airfryer z dvojno košaro

NA555/00

Serija 4000

Serija 4000
Dvonivojski Airfryer

NA461/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer, 6,2 l

NA130/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer, 6,2 l

NA332/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer z dvojno košaro

NA552/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer z dvojno košaro

NA352/00

Serija 2000

Serija 2000
Airfryer, 6,2 l (srebrn)

NA231/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer z dvojno košaro

NA353/10

Aifryer serije 5000

Aifryer serije 5000
Pametni Airfryer XL

HD9280/90

Dodatki za peko z Airfryerjem

Komplet za peko XL

  • 1 pekač

  • 9 silikonskih modelčkov za mafine

Dodatek za peko s premazom proti prijemanju

Dodatek za peko s premazom proti prijemanju

Dodatek za peko. S kompletom za peko XL za Philips Airfryer lahko pripravite vse svoje recepte s pečenjem. Prostornina 2 l je odlična za pripravljanje bananinega kruha, tort, narastkov, mesnih pečenk in drugih jedi. Dober tek!

Dnevni navdih za nove recepte

Dnevni navdih za nove recepte

Z recepti v aplikaciji Philips HomeID naših profesionalnih kuharjev in milijonov uporabnikov boste vedno dobili navdih in razširili kuharski repertoar. Bolj ko uporabljate aplikacijo HomeID, bolj prilagojena priporočila dobite.*

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Dodatek za peko in modelčke za mafine za Airfryer lahko brez skrbi postavite v pomivalni stroj, kar omogoča njihovo še enostavnejšo uporabo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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2.6

od 5

5

Ocene

4

01/04/2025

Україна

Україна

Всё идеально!

Выпечка получается замечательной и вкусной! А этому миру желаю поменьше людей которые пытаются в данной формочке запекать картошку, мир станет лучше! ;)

Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

13/07/2026

Україна

Україна

Сумісність з Philips Ovi Ultra NA555/00

Доброго дня! Питання про сумісність з Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 з набір для випікання XL HD9945/01. Наскільки якісно вміщується у великий кошик 6 л (в інтернеті немає чіткої відповіді, ШІ каже що несумісні габаритами та буде затирати стінки основної чаши у разі нагріву)? Можливо отримати однозначну відповідь від виробника та додаткові фото використання з цією моделлю аерогрилю? Заздалегідь дякую за відповідь.

Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Date of Use 2026-07-11

04/08/2024

Україна

Україна

Форма жахлива

В піч нормально не ставиться, дуже маленька, щоб запекти картоплю(порізану тонкими слайсами) в ній потрібно ПІВТОРИ ГОДИНИ!!! Якби я знав краще б не купляв! Абсолютно нікчемна річ.

Prednosti

Тефлонова

Slabosti

Форма, не адаптовано під піч, розмір.

Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

Ta ocena je bila podana za Аксесуар для мультипечі HD9945/01 Набір для випікання XL

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