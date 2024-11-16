IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov

Serija 3000Airfryer z dvojno košaro

NA353/10

5
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Časovno usklajena priprava obrokov
Philips Airfryer z dvojno košaro serije 3000 omogoča, da sta dve jedi istočasno vroči gotovi. Uživajte v okusni, zdravi hrani, pripravljeni v veliki košari za glavne jedi za celo družino in manjši košari za priloge ali obroke za eno osebo.
Poglej vse prednosti

Vsakič hrustljavo, nežno in enakomerno obdelano

Časovno usklajena priprava obrokov

  • Izdelan za uravnoteženje obrokov

Hrustljavo, nežno in enakomerno obdelano s tehnologijo RapidAir Plus

Hrustljavo, nežno in enakomerno obdelano s tehnologijo RapidAir Plus

Nič več zažganih ali premalo zapečenih jedi. Naša patentirana zasnova optimizira kroženje toplote tako, da živila ne le obdaja, temveč prehaja skoznje za najboljši rezultat: vedno hrustljavo, mehko in enakomerno pripravljene jedi.

2 košari in 2 velikosti po meri vsakega obroka

2 košari in 2 velikosti po meri vsakega obroka

Airfryerji z 2 košarama: večja košara je idealna za glavne jedi, krompirček in vaše najljubše jedi. Manjšo lahko uporabite za priloge, zelenjavo in prigrizke.

Z usklajenim trajanjem priprave sta jedi v obeh košarah hkrati pripravljeni.

Z usklajenim trajanjem priprave sta jedi v obeh košarah hkrati pripravljeni.

Čas priprave jedi v obeh predalih se samodejno uskladi, zato so vse jedi hkrati pripravljene za postrežbo. En obrok, svež in vroč.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

16/11/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do kuchyně

Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.

Prednosti

Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.

Slabosti

Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zdravé pečení

O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.

Prednosti

moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití

Slabosti

velikost přístroje, mírná hlučnost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře

Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.

Prednosti

snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba

Slabosti

rozměrnost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  2. Preizkus je opravljen s klobasami v levi košari v primerjavi z običajnimi pečicami s kroženjem zraka.

  3. Preizkus je opravljen s klobasami v levi košari v primerjavi z običajnimi pečicami s kroženjem zraka.