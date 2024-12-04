2 leti garancije
Tehnologija Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Črna
Pametni
Izberite recept, pošljite ga v Airfryer in spremljajte pripravo obroka z udobja vašega kavča. Ko bo jed pripravljena, boste prejeli opozorilo.
Tehnologija RapidAir z edinstveno zvezdasto zasnovo vrtinči vroč zrak za pripravo okusne hrane, ki je na zunanji strani hrustljava, znotraj pa mehka, z malo ali nič dodanega olja.
Philips Airfryer pripravlja vaše najljubše jedi tako, da so popolno hrustljave, z do 90 % manj maščobe.*
4.9
od 5
49
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
leon275
04/12/2024
Slovenija
Idealen za vsako kuhinjo
Prvič uporabljam Arifryer in sem zelo zadovoljen. Omogoča hitro pripravo hrane z manj maščobe in nadzorom preko aplikacije na mobilnem telefonu. Hrano lahko pripravim za 3-4 osebe, vzdrževanje in pomivanje pa je zelo enostavno.
Prednosti
Priporočam za vse,
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Picnicman
25/11/2024
Slovenija
super rešitev za zdravo in hitro pripravo jedi
Airfryer je izpolnil vsa moja pričakovanja. Je enostaven za uporabo, praktičen, ponuja veliko opcij in programov za pripravo hrane. Super je povezljivost s telefonom, kjer lahko enostavno upravljaš z napravo. Sem zadovoljen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
11/09/2024
Slovenija
Praktičen, hiter in okusno spečena hrana
Doma imamo sicer en starejši model Philips airfryer-ja in moram reči, da je super kuhinjski pripomoček za imeti doma. Lahko hkrati spečem meso, zelenjavo in krompir, kar mi privarčuje na času. V njemu pečem tudi steak in losos in je vse res okusno spečeno. Otroci pa si lahko tudi sami pripravijo od ocvrtkov do pečenega sira in to brez dodajanja olja. V njemu pečemo tudi pico :) Res toplo priporočam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL
Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo
Glede na vsebnost maščobe v piščancu in svinjini v primerjavi s cvrtjem v oljnem ali industrijskem cvrtniku.
V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.
Povprečen odstotek temelji na internih laboratorijskih meritvah pri izdelkih HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.