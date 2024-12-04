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  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
  • Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.

Aifryer serije 5000Pametni Airfryer XL

HD9280/90

4.9
| (49) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.
Izbirate lahko med stotinami* okusnih obrokov, ki so priporočeni glede na vaše želje. Povežite aparat z aplikacijo HomeID, izberite recept in ga pošljite v Airfryer. Udobno se namestite in spremljajte pripravo obroka, aplikacija pa vam bo sporočila, ko bo obrok pripravljen.
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Povežite z aplikacijo HomeID za kar najboljšo izkušnjo priprave

Zdravo. Okusno. Zdaj še povezano.

  • Tehnologija Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Črna

  • Pametni

Spremljajte pripravo obroka na telefonu ali tablici

Izberite recept, pošljite ga v Airfryer in spremljajte pripravo obroka z udobja vašega kavča. Ko bo jed pripravljena, boste prejeli opozorilo.

Zdravo cvrtje s tehnologijo RapidAir

Zdravo cvrtje s tehnologijo RapidAir

Tehnologija RapidAir z edinstveno zvezdasto zasnovo vrtinči vroč zrak za pripravo okusne hrane, ki je na zunanji strani hrustljava, znotraj pa mehka, z malo ali nič dodanega olja.

Cvrite z do 90 % manj maščobe*

Cvrite z do 90 % manj maščobe*

Philips Airfryer pripravlja vaše najljubše jedi tako, da so popolno hrustljave, z do 90 % manj maščobe.*

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

49

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

04/12/2024

Slovenija

Slovenija

Idealen za vsako kuhinjo

Prvič uporabljam Arifryer in sem zelo zadovoljen. Omogoča hitro pripravo hrane z manj maščobe in nadzorom preko aplikacije na mobilnem telefonu. Hrano lahko pripravim za 3-4 osebe, vzdrževanje in pomivanje pa je zelo enostavno.

Prednosti

Priporočam za vse,

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

25/11/2024

Slovenija

Slovenija

super rešitev za zdravo in hitro pripravo jedi

Airfryer je izpolnil vsa moja pričakovanja. Je enostaven za uporabo, praktičen, ponuja veliko opcij in programov za pripravo hrane. Super je povezljivost s telefonom, kjer lahko enostavno upravljaš z napravo. Sem zadovoljen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

11/09/2024

Slovenija

Slovenija

Praktičen, hiter in okusno spečena hrana

Doma imamo sicer en starejši model Philips airfryer-ja in moram reči, da je super kuhinjski pripomoček za imeti doma. Lahko hkrati spečem meso, zelenjavo in krompir, kar mi privarčuje na času. V njemu pečem tudi steak in losos in je vse res okusno spečeno. Otroci pa si lahko tudi sami pripravijo od ocvrtkov do pečenega sira in to brez dodajanja olja. V njemu pečemo tudi pico :) Res toplo priporočam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aifryer serije 5000 HD9280/90 Pametni Airfryer XL

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Omejitve odgovornosti

  1. Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo

  2. Glede na vsebnost maščobe v piščancu in svinjini v primerjavi s cvrtjem v oljnem ali industrijskem cvrtniku.

  3. V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips.

  4. Povprečen odstotek temelji na internih laboratorijskih meritvah pri izdelkih HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.