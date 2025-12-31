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  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
  • Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora

Serija 4000Dvonivojski Airfryer

NA461/00

Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora
Dvonivojski Airfryer pripravi dva popolna obroka naenkrat, hkrati pa zavzame malo prostora. Še bolje, obroki so vsakič okusno hrustljavi in rahli, zahvaljujoč tehnologiji RapidAir.
Poglej vse prednosti

Obe jedi sta popolno in istočasno pripravljeni

Dvojna količina obrokov, 45 % manj prostora

  • Zavzame 45 % manj prostora

  • Dve košari, dvojna količina

  • Hrustljavo in enakomerno obdelano s tehnologijo RapidAir

  • Pripravite 2 jedi istočasno

Dvonivojska zasnova zasede do polovico manj prostora na pultu

Dvonivojska zasnova zasede do polovico manj prostora na pultu

Kompakten dvonivojski Airfryer omogoča preprosto pripravo slastnih obrokov in prihrani 45 % prostora na pultu.*

2 košari, dvakratna prostornina

2 košari, dvakratna prostornina

Izredno velik 10-litrski Airfryer z dvema 5-litrskima košarama. Naš Airfryer družinske velikosti omogoča enostavno pripravo do 1,4 kg krompirčka, 2 kg zelenjave ali 24 piščančjih beder. V vsaki 5-litrski košari lahko enostavno pripravite tudi celega 1,2-kilogramskega piščanca.

Hrustljavo in okusno z do 90 % manj maščobe**

Hrustljavo in okusno z do 90 % manj maščobe**

Uživajte v popolnih, hrustljavih in okusnih obrokih, zahvaljujoč navpični tehnologiji RapidAir. Vroč zrak z vrha kroži okoli vaše hrane in vedno zagotavlja enakomerno pripravljene obroke.

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z ostalimi Airfryerji Philips

  2. V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  3. Interne laboratorijske meritve modela NA46x za pripravo lososa in piščančjih prs v primerjavi s pripravo v pečici razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.