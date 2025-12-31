2 košari, dvakratna prostornina

Izredno velik 10-litrski Airfryer z dvema 5-litrskima košarama. Naš Airfryer družinske velikosti omogoča enostavno pripravo do 1,4 kg krompirčka, 2 kg zelenjave ali 24 piščančjih beder. V vsaki 5-litrski košari lahko enostavno pripravite tudi celega 1,2-kilogramskega piščanca.