2 leti garancije
NA461/00
Zavzame 45 % manj prostora
Dve košari, dvojna količina
Hrustljavo in enakomerno obdelano s tehnologijo RapidAir
Pripravite 2 jedi istočasno
Kompakten dvonivojski Airfryer omogoča preprosto pripravo slastnih obrokov in prihrani 45 % prostora na pultu.*
Izredno velik 10-litrski Airfryer z dvema 5-litrskima košarama. Naš Airfryer družinske velikosti omogoča enostavno pripravo do 1,4 kg krompirčka, 2 kg zelenjave ali 24 piščančjih beder. V vsaki 5-litrski košari lahko enostavno pripravite tudi celega 1,2-kilogramskega piščanca.
Uživajte v popolnih, hrustljavih in okusnih obrokih, zahvaljujoč navpični tehnologiji RapidAir. Vroč zrak z vrha kroži okoli vaše hrane in vedno zagotavlja enakomerno pripravljene obroke.
Ocene
V primerjavi z ostalimi Airfryerji Philips
V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
Interne laboratorijske meritve modela NA46x za pripravo lososa in piščančjih prs v primerjavi s pripravo v pečici razreda A. Rezultati se lahko razlikujejo glede na recept.