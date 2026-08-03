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Dodatek za Airfryer Komplet za peko XL

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Dodatek za AirfryerKomplet za peko XL

HD9945/01

Dodatek za Airfryer Komplet za peko XL

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Ta komplet za peko je popoln dodatek za razširitev vsestranskosti Airfryerja XL. Kuhajte in pecite slastno lazanjo, enolončnice, kari, juhe, torte, kolačke ... in še veliko več.

  • PDF dat.
  • 3 August 2026

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