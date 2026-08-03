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Dodatek za Airfryer Komplet za peko XL
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HD9945/01
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Ta komplet za peko je popoln dodatek za razširitev vsestranskosti Airfryerja XL. Kuhajte in pecite slastno lazanjo, enolončnice, kari, juhe, torte, kolačke ... in še veliko več.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim