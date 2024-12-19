2 leti garancije
Izdelan za uravnoteženje obrokov
2 košari, 2 velikosti
Pripravljeno istočasno
Nič več zažganih ali premalo zapečenih jedi. Naša patentirana zasnova optimizira kroženje toplote tako, da živila ne le obdaja, temveč prehaja skoznje za najboljši rezultat: vedno hrustljavo, mehko in enakomerno pripravljene jedi.
Airfryerji z 2 košarama: večja košara je idealna za glavne jedi, krompirček in vaše najljubše jedi. Manjšo lahko uporabite za priloge, zelenjavo in prigrizke.
Čas priprave jedi v obeh predalih se samodejno uskladi, zato so vse jedi hkrati pripravljene za postrežbo. En obrok, svež in vroč.
5.0
od 5
20
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Pomaranca06
19/12/2024
Slovenija
Priporočam
Super izbira za vse, ki se radi prehranjujejo bolj zdravo. Brez problema pripravi prigrizke, ki so hrustljavi kot tisti pripravljeni v olju. Uporaba je enostavna, nastavitve so jasne. Prava odločitev in super pridobitev v naši kuhinji!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
December23
16/12/2024
Slovenija
Zadovoljni
Super! Je resnično preprost za uporabo in hrana se pripravi hitro. Najbolj mi je všeč, da brez težav naredim hrustljav krompirček ali piščanca, pa da pri tem skoraj ni olja. Čiščenje je enostavno, saj se odstrani košara, ki jo lahko opereš v pomivalnem stroju. Pohvalila bi tudi, da se aparat hitro segreje in da prihranimo veliko časa v primerjavi z običajnim kuhanjem. Definitivno priporočam, če želite hitro in zdravo pripraviti obroke.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
tomato03
15/12/2024
Slovenija
Vrhunski aparat!
Všeč mi je, da lahko nastavim različne temperature za obe košarici, kar omogoča pripravo različnih jedi hkrati. Priprava hrane je hitra in enostavna, okus pa odličen – vse, kar sem pričakoval!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro
V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
Preizkus je opravljen s klobasami v levi košari v primerjavi z običajnimi pečicami s kroženjem zraka.
Preizkus je opravljen s klobasami v levi košari v primerjavi z običajnimi pečicami s kroženjem zraka.