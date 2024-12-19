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  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov
  • Časovno usklajena priprava obrokov

Serija 3000Airfryer z dvojno košaro

NA352/00

5
| (20) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Časovno usklajena priprava obrokov
Philips Airfryer z dvojno košaro serije 3000 omogoča, da sta dve jedi istočasno vroči gotovi. Uživajte v okusni, zdravi hrani, pripravljeni v veliki košari za glavne jedi za celo družino in manjši košari za priloge ali obroke za eno osebo.
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Vsakič hrustljavo, nežno in enakomerno obdelano

Časovno usklajena priprava obrokov

  • Izdelan za uravnoteženje obrokov

  • 2 košari, 2 velikosti

  • Pripravljeno istočasno

Hrustljavo, nežno in enakomerno obdelano s tehnologijo RapidAir Plus

Hrustljavo, nežno in enakomerno obdelano s tehnologijo RapidAir Plus

Nič več zažganih ali premalo zapečenih jedi. Naša patentirana zasnova optimizira kroženje toplote tako, da živila ne le obdaja, temveč prehaja skoznje za najboljši rezultat: vedno hrustljavo, mehko in enakomerno pripravljene jedi.

2 košari in 2 velikosti po meri vsakega obroka

2 košari in 2 velikosti po meri vsakega obroka

Airfryerji z 2 košarama: večja košara je idealna za glavne jedi, krompirček in vaše najljubše jedi. Manjšo lahko uporabite za priloge, zelenjavo in prigrizke.

Z usklajenim trajanjem priprave sta jedi v obeh košarah hkrati pripravljeni.

Z usklajenim trajanjem priprave sta jedi v obeh košarah hkrati pripravljeni.

Čas priprave jedi v obeh predalih se samodejno uskladi, zato so vse jedi hkrati pripravljene za postrežbo. En obrok, svež in vroč.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

20

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

19/12/2024

Slovenija

Slovenija

Priporočam

Super izbira za vse, ki se radi prehranjujejo bolj zdravo. Brez problema pripravi prigrizke, ki so hrustljavi kot tisti pripravljeni v olju. Uporaba je enostavna, nastavitve so jasne. Prava odločitev in super pridobitev v naši kuhinji!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

16/12/2024

Slovenija

Slovenija

Zadovoljni

Super! Je resnično preprost za uporabo in hrana se pripravi hitro. Najbolj mi je všeč, da brez težav naredim hrustljav krompirček ali piščanca, pa da pri tem skoraj ni olja. Čiščenje je enostavno, saj se odstrani košara, ki jo lahko opereš v pomivalnem stroju. Pohvalila bi tudi, da se aparat hitro segreje in da prihranimo veliko časa v primerjavi z običajnim kuhanjem. Definitivno priporočam, če želite hitro in zdravo pripraviti obroke.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

15/12/2024

Slovenija

Slovenija

Vrhunski aparat!

Všeč mi je, da lahko nastavim različne temperature za obe košarici, kar omogoča pripravo različnih jedi hkrati. Priprava hrane je hitra in enostavna, okus pa odličen – vse, kar sem pričakoval!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 NA352/00 Airfryer z dvojno košaro

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.

  2. Preizkus je opravljen s klobasami v levi košari v primerjavi z običajnimi pečicami s kroženjem zraka.

  3. Preizkus je opravljen s klobasami v levi košari v primerjavi z običajnimi pečicami s kroženjem zraka.