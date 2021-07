Večnamenska šoba, ki je zmagala na raziskavah, za temeljito in nežno čiščenje

Vrhunsko čiščenje na vseh vrstah tal zahvaljujoč tej večnamenski šobi, ki je zmagala na raziskavah med potrošniki. Njen širok zračni kanal je zasnovan tako, da zagotavlja optimalen pretok zraka, kar omogoča učinkovito čiščenje tudi ob stenah. Poseben dvojni zgib zagotavlja stalen stik s tlemi in s tem odlične rezultate čiščenja. Ta visokokvalitetna šoba s kovinsko ploščo, ki je obdana s krtačami, in ki nežno in temeljito čisti trda tla, špranje in preproge, je bila zasnovana in izdelana v Nemčiji, v podjetju WesselWerk.