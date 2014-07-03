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Zmogljiv na znotraj in kompakten na zunaj
Z novim sesalnikom Philips CompactGo bo čiščenje še lažje. Je zmogljiv, enostaven za prenašanje, uporabo in shranjevanje. Uživajte v boljših rezultatih čiščenja z manj truda.
1400 W
Vrečka za prah je pralna in za večkratno uporabo, zato vam ni treba skrbeti glede nabave vedno novih vrečk.
Lahek in majhen sesalnik lahko med čiščenjem enostavno prenašate in prevažate okoli.
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5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
kasienka88
03/07/2014
Polska
Polecam ten produkt
Powiem tak odkurzacz taki miałam leży teraz na strychu biedaczek zajechany :) ale używałam go dosyć długo bo to jeszcze był odkurzacz mojej mamy. Idealny dla mieszkania, łatwy w użyciu. Zgrabny i dobrze odkurzający
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CompactGo FC8291/02 Odkurzacz workowy