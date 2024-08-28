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  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn

Serija 3300Samodejni espresso kavni aparat

EP3347/90

4.8
| (97) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
Z enim dotikom pripravite 6 toplih in osvežilnih napitkov s popolno smetano, aromo in temperaturo. Mlečni sistem LatteGo samodejno pripravi svilnato gladko mlečno peno za kave z mlekom, je enostaven za nastavitev in ga lahko očistite v samo 10 sekundah*.
Poglej vse prednosti

Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

Najlažji način priprave sveže kave iz zrn

  • 6 napitkov

  • LatteGo

  • Kromasto črna

AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic** brez odstranjevanja vodnega kamna

AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic** brez odstranjevanja vodnega kamna

Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.

40 % tišji s tehnologijo SilentBrew, enako okusna kava

40 % tišji s tehnologijo SilentBrew, enako okusna kava

Naša patentirana tehnologija SilentBrew zmanjša zvoke aparata, da boste v pripravi aromatične kave še bolj uživali. Z zvočno zaščito in tihim mletjem naši aparati ustvarjajo 40 % manj hrupa kot prejšnji modeli in imajo certifikat Quiet Mark. 

Svilnato gladka mlečna pena z mlečnim sistemom LatteGo za različne vrste mleka

Svilnato gladka mlečna pena z mlečnim sistemom LatteGo za različne vrste mleka

Zahvaljujoč zmogljivi tehnologiji ciklonskega penjenja mlečni sistem LatteGo z dotikom na gumb samodejno pripravi svilnato gladko mlečno peno za kave z mlekom, tudi iz vaših najljubših rastlinskih nadomestkov mleka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

97

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

28/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super aparat!

Aparat zelo dobro deluje, imaš veliko možnosti prilagajanja glede kakšno kavo hočeš (moč arome, dolžina, način mletja). Tudi mleko se dobro speni. Skratka, jaz sem zadovoljen!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat

22/08/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen za vsak dan

Zanesljiv in enostaven za uporabo, je precej manj glasen, kot je običajno pri kavnih aparatih, poleg tega ga je enostavno sčistiti in ima dovolj funkcij, ki jih potrebujem.

Prednosti

Relativno tih.

Slabosti

Posoda za kavo bi bila lahko še večja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat

22/08/2024

Slovenija

Slovenija

Enostaven za uporabo

Všeč mi je, ker ima kul lonček za mleko, res je enostaven za uporabo, nobenih cevk, pa še v hladilnik ga lahko daš.

Prednosti

Lonček za mleko, tih mlinček

Slabosti

Nima

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat

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Omejitve odgovornosti

  1. Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne globalne samodejne aparate za espresso na en dotik (kava in mleko) (2023).

  2. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.