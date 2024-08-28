2 leti garancije
6 napitkov
LatteGo
Kromasto črna
Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.
Naša patentirana tehnologija SilentBrew zmanjša zvoke aparata, da boste v pripravi aromatične kave še bolj uživali. Z zvočno zaščito in tihim mletjem naši aparati ustvarjajo 40 % manj hrupa kot prejšnji modeli in imajo certifikat Quiet Mark.
Zahvaljujoč zmogljivi tehnologiji ciklonskega penjenja mlečni sistem LatteGo z dotikom na gumb samodejno pripravi svilnato gladko mlečno peno za kave z mlekom, tudi iz vaših najljubših rastlinskih nadomestkov mleka.
4.8
od 5
97
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
moja_skodelica_989
28/08/2024
Slovenija
Super aparat!
Aparat zelo dobro deluje, imaš veliko možnosti prilagajanja glede kakšno kavo hočeš (moč arome, dolžina, način mletja). Tudi mleko se dobro speni. Skratka, jaz sem zadovoljen!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat
pikipiki
22/08/2024
Slovenija
Odličen za vsak dan
Zanesljiv in enostaven za uporabo, je precej manj glasen, kot je običajno pri kavnih aparatih, poleg tega ga je enostavno sčistiti in ima dovolj funkcij, ki jih potrebujem.
Prednosti
Relativno tih.
Slabosti
Posoda za kavo bi bila lahko še večja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat
Mačka24
22/08/2024
Slovenija
Enostaven za uporabo
Všeč mi je, ker ima kul lonček za mleko, res je enostaven za uporabo, nobenih cevk, pa še v hladilnik ga lahko daš.
Prednosti
Lonček za mleko, tih mlinček
Slabosti
Nima
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3300 EP3347/90 Samodejni espresso kavni aparat
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne globalne samodejne aparate za espresso na en dotik (kava in mleko) (2023).
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.