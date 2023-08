Z enim dotikom pripravite 6 vročih in osvežilnih napitkov

Uživajte v 5 priljubljenih receptih za kavo, od klasičnega espressa, navadne črne kave, kapučina in bele kave do ledene kave s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Na voljo je tudi vroča voda za čaj. Naš edinstveni sistem za pripravo napitkov ima počasnejši pretok in deluje pri nižji temperaturi, da iz kavnih zrn iztisne popoln okus. Napitku lahko dodate kocke ledu in uživate v omamni ledeni kavi z nič manj intenzivnim okusom po kavi.