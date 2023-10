Sonične zobne ščetke Philips Sonicare so zasnovane tako, da olajšajo proces ščetkanja zob z bolj prijetnim in učinkovitejšim načinom v primerjavi s tradiconalnim ščetkanjem zob. Dinamično fluidno delovanje sonične tehnologije zagotavlja hitrejše in lažje čiščenje težje dostopnih predelov ter vam omogoča celostno ustno higieno z občutkom dolgotrajno čistih in gladkih zob. S pomočjo sonične tehnologije odstranite do 7-krat več zobnih oblog in do 100 odstotkov več madežev s površine zob v samo enem tednu v primerjavi z navadnimi, ročnimi zobnimi ščetkami. Sonična tehnologija zagotavlja za 2 odtenka bolj bele zobe že po enem tednu uporabe zobne ščetke Sonicare.