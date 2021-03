Profesionalno odstranjevanje dlačic s tehnologijo IPL obstaja že 25 let in dozdajšnje raziskave ga niso povezale s kožnim rakom ali s težavami s plodnostjo. Uporabnice niso poročale o nobenih resnih neželenih učinkih ali poškodbah zaradi dolgotrajne uporabe. Aparate Philips Lumea smo razvili v sodelovanju z vodilnimi dermatologi in preizkusili pri več kot 2000 ženskah. Tehnologija IPL aparatov Lumea izvira iz tehnologije, ki se uporablja v profesionalnih salonih, vendar smo jo prilagodili tako, da je v skladu z vsemi varnostnimi predpisi za aparate za domačo uporabo. Kot pri vseh izdelkih za nego kože je pomembno, da aparat uporabljate v skladu z navodili v uporabniškem priročniku.

Varnostni sistem v aparatih Lumea preprečuje osvetljevanje, če nastavek ni v popolnem stiku s kožo. Vgrajeni UV-filter zagotavlja, da svetloba vpliva le na dlačice, in ne na kožo. Senzor barve kože preprečuje osvetlitev, če je koža pretemna. Priporočamo, da aparat Lumea uporabljate v dobro osvetljenem prostoru, da boste svetlobo ob osvetlitvi zaznavali manj intenzivno. Neželeni učinki in zapleti so sicer mogoči, vendar zelo malo verjetni, če aparat Lumea uporabljate v skladu z navodili in previdnostnimi ukrepi v uporabniškem priročniku.

