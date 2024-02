Brezžični sesalnik za suho in mokro čiščenje Philips AquaTrio serije 9000 je sistem 3-v-1 z naprednim delovanjem, ki je izdelan za umazanijo in madeže v današnjem sodobnem življenju. Zasnovan je za zagotavljanje popolne higienske čistoče v vašem domu in na najrazličnejših vrstah tal*.​

Kombinacija sesanja in pomivanja posesa in hkrati aktivno pomije trda tla s pomočjo unikatnega nastavka AquaSpin z dvema ščetkama Power Brush.​



Napredna kombinacija samo za suho sesanje je namenjena temeljitemu čiščenju brez vode. Sistem lahko preprosto prilagodite samo za sesanje in odstranjevanje umazanije na vseh trdih in mehkih tleh, kot so preproge.



Snemljiva ročna enota je idealna za preprosto čiščenje oblazinjenega pohištva, polic in miz ter hitro pospravljanje ali čiščenje vozil.​

*Lesena tla: primerno samo za nevpojna tla