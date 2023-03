Deluje v dojenčkovem naravnem ritmu

Dojenčki pijejo, požirajo in dihajo v svojem naravnem ritmu, enako kot na prsih. Novi cuclji Natural Response so drugačni od cucljev s prostim pretokom. Tako kot pri dojenju je tudi pri teh cucljih potrebnih več poskusov, preden hranjenje steče. To je popolnoma naravno.