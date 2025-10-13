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  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

Philips Avent Natural ResponseCucelj

SCY963/02

4.8
| (97) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
Cucelj z naravnim odzivom sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo v lastnem ritmu kot na prsih, zato je preprosto kombinirati dojenje s hranjenjem po steklenički. Pomembno je najti pravi cucelj. Dodatne informacije so na voljo spodaj.
Poglej vse prednosti

Cucelj, ki deluje enako kot prsi

Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

  • Cucelj Natural Response

  • 2 kosa

  • Cucelj s srednjim pretokom

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Zasnovano za zmanjšanje trebušnih krčev in nelagodja

Zasnovano za zmanjšanje trebušnih krčev in nelagodja

Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

97

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

13/10/2025

Hrvatska

Hrvatska

Spas

Moj Ismail jedino hoće ove flašice i sisače… ne znam šta bismo da ih nema iskreno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963 Sisač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963 Sisač

06/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zaposleni pri Philipsu

Savička Avent

[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička

24/07/2023

Česká republika

Česká republika

Super savička, spokojenost

Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.

Prednosti

Tvar savičky, materiál

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s prejšnjo embalažo.

  2. Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.

  3. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.