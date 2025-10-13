2 leti garancije
Cucelj Natural Response
2 kosa
Cucelj s srednjim pretokom
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.
4.8
od 5
97
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ciaominn
13/10/2025
Hrvatska
Spas
Moj Ismail jedino hoće ove flašice i sisače… ne znam šta bismo da ih nema iskreno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963 Sisač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963 Sisač
Andula_1
06/11/2024
Česká republika
Zaposleni pri Philipsu
Savička Avent
[Employee of philipsglobal] Savička je kompatibilní se všemi lahvičkami od Aventu, které doma doma máme.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička
Pavla0323
24/07/2023
Česká republika
Super savička, spokojenost
Moc povedená savička od Philipsu. Všem ji mohu doporučit. Má výborný tvar, který napodobuje prs a novorozenec ji dobře drží v pusince. Tím že nepolyká vzduch, nemá bolesti břicha a pak dobře spinká. Velikost odpovídá dle měsíců miminka. Doporučuji.
Prednosti
Tvar savičky, materiál
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY963/02 Savička
V primerjavi s prejšnjo embalažo.
Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.