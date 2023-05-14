2 leti garancije
Cucelj Natural Response
2 kosa
Cucelj s počasnim pretokom
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.
4.9
od 5
42
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Rosielina
14/05/2023
Česká republika
Skvělá náhrada za prso
Na tyto savičky nedáme dopustit. Ihned nám vyhovovaly, především kvůli ideálnímu tvaru ve tvaru prsa.
Prednosti
Výborná náhrada za prso
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička
Verusm
13/05/2023
Česká republika
Savicka
super savicka ktera netece pokud dite nesaje, zabranuje polykani vzduchu a bolesti briska
Prednosti
anatomicky velmi podobna
Slabosti
nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička
Veru12
13/05/2023
Česká republika
nejlepší savička
máme i starší verze saviček od Aventu a tato je nejlepší! Neteče, má skvělý tvar a ventil na vzduch
Prednosti
dítě musí sát aby mléko teklo
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička
V primerjavi s prejšnjo embalažo.
Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.