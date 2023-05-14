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  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

Philips Avent Natural ResponseCucelj

SCY962/02

4.9
| (42) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
Cucelj z naravnim odzivom sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo v lastnem ritmu kot na prsih, zato je preprosto kombinirati dojenje s hranjenjem po steklenički. Pomembno je najti pravi cucelj. Dodatne informacije so na voljo spodaj.
Poglej vse prednosti

Cucelj, ki deluje enako kot prsi

Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

  • Cucelj Natural Response

  • 2 kosa

  • Cucelj s počasnim pretokom

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Pomembno je najti pravi cucelj

Pomembno je najti pravi cucelj

Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

42

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

14/05/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá náhrada za prso

Na tyto savičky nedáme dopustit. Ihned nám vyhovovaly, především kvůli ideálnímu tvaru ve tvaru prsa.

Prednosti

Výborná náhrada za prso

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička

13/05/2023

Česká republika

Česká republika

Savicka

super savicka ktera netece pokud dite nesaje, zabranuje polykani vzduchu a bolesti briska

Prednosti

anatomicky velmi podobna

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička

13/05/2023

Česká republika

Česká republika

nejlepší savička

máme i starší verze saviček od Aventu a tato je nejlepší! Neteče, má skvělý tvar a ventil na vzduch

Prednosti

dítě musí sát aby mléko teklo

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY962 Savička

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s prejšnjo embalažo.

  2. Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.

  3. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.