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  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
  • Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

Philips Avent Natural ResponseCucelj

SCY965/02

5
| (112) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
Podpira dojenčkov lastni ritem pitja
Cucelj Natural Response sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Dojenčki lahko pijejo, požirajo in dihajo s svojim naravnim ritmom, enako kot na prsih. Tako lahko preprosto kombinirate dojenje in hranjenje po steklenički.
Poglej vse prednosti

Cucelj, ki deluje enako kot prsi

Podpira dojenčkov lastni ritem pitja

  • Cucelj Natural Response

  • 2 kosa

  • Cucelj z izjemno hitrim pretokom

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj sprošča mleko, ko dojenček aktivno pije

Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Naraven oprijem otroka s cucljem v obliki dojke

Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.

Zasnovano za zmanjšanje trebušnih krčev in nelagodja

Zasnovano za zmanjšanje trebušnih krčev in nelagodja

Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

112

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

27/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican odabir za bebe

Sisac omogucava bebi kvalitetnije hranjenje,pomaze kod bljuckanja i grceva.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Sisač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Sisač

26/04/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepsi lahvicka

Nejlepsi lahev pro miminko, neznam lepsi znacku pro kojence/ batolata nez je avent. Doporucuji. Sklenena je super prakticka pro ohrev

Prednosti

Material

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Savička

10/04/2023

Česká republika

Česká republika

Super savička

Philips Avent Natural Response savicka 5 je uzasna. Ditku se z ni lehce pije,ma tvar podobny prsu,tudiz,ikdyz miminko je kojene,tak nenarusuje ono kojeni. Se savickou i lahvickou jsem maximalne spokojena a uz jsem si i sama dokoupila dalsi lahev se savickou.

Prednosti

Tvar,dostatecny prutok

Slabosti

Nenasla jsem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Savička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Savička

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s prejšnjo embalažo.

  2. Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.

  3. Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.