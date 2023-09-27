2 leti garancije
Cucelj Natural Response
2 kosa
Cucelj z izjemno hitrim pretokom
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.
5.0
od 5
112
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
SVidic
27/09/2023
Hrvatska
Odlican odabir za bebe
Sisac omogucava bebi kvalitetnije hranjenje,pomaze kod bljuckanja i grceva.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Sisač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Sisač
Vevic
26/04/2023
Česká republika
Del promocije
Nejlepsi lahvicka
Nejlepsi lahev pro miminko, neznam lepsi znacku pro kojence/ batolata nez je avent. Doporucuji. Sklenena je super prakticka pro ohrev
Prednosti
Material
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Savička
Katpol
10/04/2023
Česká republika
Del promocije
Super savička
Philips Avent Natural Response savicka 5 je uzasna. Ditku se z ni lehce pije,ma tvar podobny prsu,tudiz,ikdyz miminko je kojene,tak nenarusuje ono kojeni. Se savickou i lahvickou jsem maximalne spokojena a uz jsem si i sama dokoupila dalsi lahev se savickou.
Prednosti
Tvar,dostatecny prutok
Slabosti
Nenasla jsem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Savička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY965 Savička
V primerjavi s prejšnjo embalažo.
Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.