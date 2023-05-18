2 leti garancije
Cucelj Natural Response
2 kosa
Cucelj s hitrim pretokom
Cucelj z naravnim odzivom deluje usklajeno z naravnim ritmom hranjenja vašega dojenčka, zato je lažje kombinirati dojenje in hranjenje po steklenički. Cucelj ima edinstveno odprtino, skozi katero se sprošča mleko samo, ko dojenček aktivno pije. Ko dojenček naredi premor za požiranje in dihanje, tudi mleko neha iztekati.
Širok, mehak in prilagodljiv cucelj je zasnovan tako, da posnema obliko in občutek dojke, kar dojenčku pomaga, da lažje prime za cucelj in se udobno hrani.
Ventil proti trebušnim krčem je zasnovan za odvajanje zraka, da ga dojenček pri hranjenju ne požira, kar pomaga zmanjšati trebušne krče in nelagodje.
5.0
od 5
123
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mami dveh
18/05/2023
Slovenija
Nekaj kar rabi vsaka novopečena mamica
Ko enkrat probaš Natural response, ne menjaš! Super produkt saj je zelo kvaliteten.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY964 Cucelj
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY964 Cucelj
mamicax2
15/05/2023
Slovenija
ODLIČNI!
Čeprav že drugič mamica, nisem vedela, da oznake na cucljih niso vezane samo na mesece ampak lahko z izbiro pomagamo tudi dojenčku - za tiste boj "lene", ki ne sesajo prav močno je cucelj 4 ali več odličen, saj se dojenček vseeno naje!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY964 Cucelj
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY964 Cucelj
mami94
11/04/2023
Slovenija
Cuclji 3+ mesecev
Aventovi cuclji so sami po sebi lepo prilagojeni. Ker smo imeli težave z refluksom, sva bila še posebej pozorna na to, kakšne cuculje in flaške kupujeva. Zelo smo zadovoljni s kvaliteto, saj so bili po 6 mesecih uporabe, še zmeraj kot novi.
Prednosti
Zelo kvalitetni cuclji, ki so nam rešili težave z refluksom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY964 Cucelj
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Natural Response SCY964 Cucelj
V primerjavi s prejšnjo embalažo.
Na podlagi globalne letne prodaje kompletov cucljev, ob upoštevanju neto teže plastične škatlice cuclja.
Brez bisfenola A, v skladu z uredbo EU 10/2011.